“La idea era apretar a un tipo, no lastimar a las chicas”: los nuevos datos del triple femicidio que dio Florencia

Florencia Ibáñez está presa en el penal de Magdalena

Florencia Ibáñez la noche del triple femicidio llegó a la zona de Florencio Varela en el Volkswagen Fox blanco que compartía con su tío y su amante, Alex. En realidad, Alex Roger Idone Castillo, quien permanece prófugo y tiene una captura internacional de Perú por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Ella, ante el fiscal Carlos Arribas, lo colocó en un rol central en el caso, dijo que fue la víctima de la mejicaneada de drogas que culminó en los crímenes.

“Alex me cuenta, después de todo, que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, dijo sobre la noche del 19 de septiembre en que emboscaron, torturaron y asesinaron de Lara, Brenda y Morena.

Florencia ya había dicho ante el fiscal en su primera declaración que su tío Víctor Sotacuro Lázaro la había invitado a ella y a Alex a ir a buscar a un pasajero. Ahora, agregó: “En ese momento, no sabía a qué iban. Que después me entero, porque Alex me contó”.

¿Qué fue lo que le dijo su amante, según sus dichos de este jueves? Que “le robaron la droga a Alex y a la gente que le habían comprado”, que el viaje que realiza con su tío y su amante “era para recuperar” los estupefacientes del ahora prófugo: “Yo no lo sabía, pero era para eso”.

“Alex me cuenta, después de todo, que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, sostuvo.

Noticia en desarrollo