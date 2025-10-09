Crimen y Justicia

“La idea era apretar a un tipo, no lastimar a las chicas”: los nuevos datos del triple femicidio que dio Florencia

Florencia Ibáñez amplió su declaración y colocó a su pareja en un lugar central, como dueño de la droga mejicaneada

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Florencia Ibáñez está presa en el penal de Magdalena

Florencia Ibáñez la noche del triple femicidio llegó a la zona de Florencio Varela en el Volkswagen Fox blanco que compartía con su tío y su amante, Alex. En realidad, Alex Roger Idone Castillo, quien permanece prófugo y tiene una captura internacional de Perú por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína. Ella, ante el fiscal Carlos Arribas, lo colocó en un rol central en el caso, dijo que fue la víctima de la mejicaneada de drogas que culminó en los crímenes.

Alex me cuenta, después de todo, que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, dijo sobre la noche del 19 de septiembre en que emboscaron, torturaron y asesinaron de Lara, Brenda y Morena.

Florencia ya había dicho ante el fiscal en su primera declaración que su tío Víctor Sotacuro Lázaro la había invitado a ella y a Alex a ir a buscar a un pasajero. Ahora, agregó: “En ese momento, no sabía a qué iban. Que después me entero, porque Alex me contó”.

¿Qué fue lo que le dijo su amante, según sus dichos de este jueves? Que “le robaron la droga a Alex y a la gente que le habían comprado”, que el viaje que realiza con su tío y su amante “era para recuperar” los estupefacientes del ahora prófugo: “Yo no lo sabía, pero era para eso”.

“Alex me cuenta, después de todo, que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, sostuvo.

Noticia en desarrollo

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

Carlos Adrián Arribas, al frente de la causa por los asesinatos de Lara, Brenda y Morena, adelantó que la mujer este lunes ampliará su indagatoria y que también lo hará su tío, Sotacuro

Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco” David

Manuel David Valverde Rodríguez, familiar del presunto narco peruano, fue ubicado en la escena del crimen por Celeste Guerrero, la mujer que alquilaba la casa donde se cometieron los crímenes. Buscan además a David Gustavo Morales Huamani, a quien también conocen como “El Tarta”

“Necesitaba plata, necesitaba drogarme”, dijo el acusado de tapar el pozo donde enterraron a Brenda, Morena y Lara

Ariel Jeremías Giménez además le alquiló a Pequeño J y el resto de los femicidas un parlante la noche del triple crimen de Florencio Varela. Y se llevó dos palas y un pico, y los vendió

Un olvido que puso en alerta a la Policía de la Ciudad durante el velatorio de un rabino

Ocurrió este jueves en la casa de velorios de la AMIA. Las autoridades desplegaron un operativo antibombas hasta que descartaron riesgos

Detuvieron al antisemita que había atacado a una influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

La denunciante fue Michelle Iman Schmukler, quien relató en sus redes sociales lo que vivió en su propio departamento. El acusado es su vecino

Brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios en Mendoza: uno terminó en terapia intensiva

Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y un bombero resultó herido durante el operativo de rescate

Hallan objetos humanos de la Edad Media que buitres llevaron a sus nidos durante generaciones

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

Los hutíes advirtieron que mantendrán la “alerta total” pese al acuerdo de Gaza impulsado por Trump

Detuvieron en Bélgica a tres jóvenes por planear un presunto atentado terrorista contra el primer ministro De Wever

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”

Silvio Rodríguez visitó la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”