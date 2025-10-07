Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

Un intento de asalto terminó con un delincuente muerto esta mañana en Quilmes

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este martes en el conurbano bonaerense, más precisamente en el partido de Quilmes, donde un sospechoso armado intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 10 de este martes en la esquina de Avenida Mitre y Castelli, en pleno centro de Quilmes, a unas pocas cuadras de la sede municipal.

Allí, un hombre de 81 años estacionó su Citroën C4 y esperaba a su esposa, que había entrado a un comercio. En ese momento, el ladrón se le acercó e intentó robarle el auto.

Según pudo saber Infobae, el asaltante tenía en su poder dos armas (un revólver calibre .22 y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 milímetros). Con una de ellas le apuntó a la víctima, exigiéndole que se bajara del coche.

El fallecido tenía 23 años

Mientras eso sucedía, por la misma cuadra pasaba un policía de la División Motorizada local que se dirigía a su lugar de servicio y vio la situación. El oficial no dudó e intervino: se identificó y dio la voz de alto, usando su pistola reglamentaria Bersa Thunder Pro 9 milímetros.

Ante ello, el delincuente le apuntó y se produjo así el tiroteo. El enfrentamiento terminó cuando un disparo que impactó en el cuello del atacante, quien cayó al piso.

Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la zona y constató el fallecimiento del sospechoso, que tenía 23 años. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

Tanto el policía como el jubilado, por su parte, resultaron ilesos.

Por el caso se inició una investigación en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego. En la escena del hecho trabajaron agentes de la Policía Científica, que realizaron las primeras pericias.

Fuentes ligadas a la investigación informaron a este medio que, de momento, no se adoptó ninguna medida judicial contra el policía, al considerar en principio que su accionar se encuadra en la legítima defensa de un tercero.

Igualmente, los investigadores siguen recabando declaraciones y esperan los resultados de las pericias para determinar exactamente la secuencia del violento asalto.

Un caso en Villa Fiorito

El viernes pasado, otro episodio de inseguridad tuvo lugar en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde un policía de la Ciudad mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle e hirió a otro.

Ese hecho sucedió en la intersección de las calles Ejército de los Andes y Murature. El agente, de 28 años e integrante de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (D.O.U.C.A.D), viajaba uniformado dentro de un Fiat Cronos solicitado por aplicación, junto a un conductor de 37 años.

Tres delincuentes armados interceptaron el auto y amenazaron a los ocupantes con la intención de robarles. El policía, al verse acorralado, extrajo su pistola Pietro Beretta 9 milímetros y disparó contra los atacantes.

Uno de los disparos impactó a un sospechoso de 29 años, quien murió por una herida en la axila izquierda. Otro de los asaltantes escapó, pero poco después apareció herido en un hospital local y fue detenido.

La investigación de este caso quedó en manos de la fiscal Carla Furingo, titular de la UFI N°1 de Lomas de Zamora, quien investiga la causa como tentativa de robo doblemente agravado y abuso de arma.

Según informaron fuentes judiciales, la fiscalía no adoptó ninguna medida contra el policía involucrado, ya que consideró que actuó en legítima defensa durante el asalto. El conductor del auto y el agente resultaron ilesos.