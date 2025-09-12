Crimen y Justicia

Delincuentes le robaron el auto a un hombre en Isidro Casanova y lo dejaron en ropa interior

El hecho duró menos de un minuto, no solo se llevaron el vehículo y sus pertenencias, sino que le bajaron el short para asegurarse de que no tenía nada más para entregar

(Video: Facebook - Junta Vecinal Isidro Casanova)

En Isidro Casanova, un hombre fue víctima de un robo piraña en el frente de su vivienda, ubicada sobre la calle Fitz Roy, entre Alicante y Chenaut, mientras cargaba un sillón en su automóvil. El asalto, que ocurrió el miércoles minutos antes del mediodía, quedó registrado por una cámara de seguridad.

Durante el ataque, los delincuentes no solo se llevaron el Volkswagen Nivus de la víctima, sino que también le arrebataron el celular y una suma de dinero en efectivo. Para asegurarse de que no ocultaba pertenencias, lo obligaron a bajarse el short y lo dejaron en calzoncillos en la vereda, con las manos en alto.

Para asegurarse de que no ocultaba pertenencias, lo obligaron a bajarse el short y lo dejaron en calzoncillos en la vereda, con las manos en alto

La víctima, que tiene un taller de chapa y pintura, ya había sufrido otro robo en el último mes. Según información obtenida brindada por el medio local Primer Plano Online, en la ocasión anterior logró recuperar su vehículo, aunque en este caso aún no hay novedades. Por temor, el hombre prefirió no hacer declaraciones públicas.

El episodio ocurrió a plena luz del día y en presencia de transeúntes, incluidas madres con niños que salían de un jardín de infantes cercano. El robo duró menos de un minuto y no se registraron disparos.

Un gendarme se defendió a los tiros de un robo piraña en Tres de Febrero

A finales de julio, un gendarme disparó contra cinco delincuentes que lo atacaron cuando estaba estacionando el vehículo. Dos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad. Todo sucedió frente a su hija.

El episodio se produjo cuando el efectivo de esta fuerza de seguridad, vestido de civil, llegaba a bordo de su Toyota Corolla blanco a un domicilio, ubicado en las inmediaciones de 17 de Agosto y Ascasubi, para celebrar el cumpleaños de su hija en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero.

El agente descendió del vehículo mientras bajaba algunas cosas del auto. Mientras la familia se acomodaba, un grupo de cinco individuos que merodeaba el área detectó el movimiento y entonces decidió avanzar, en lo que fuentes policiales describieron como un “robo piraña”.

De acuerdo con el relato de los investigadores y las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los asaltantes simuló empuñar un arma de fuego y apuntó al gendarme. De inmediato, el hombre desenfundó su pistola reglamentaria y disparó, provocando la huida de la mayoría de los atacantes, según informó el portal Mi Periódico.

El intercambio de disparos culminó con un saldo de un joven de 18 años herido y reducido en el lugar tras recibir un disparo en el muslo. La lesión generó una fractura de fémur, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Bocalandro donde permanece internado bajo custodio policial.

Poco después del hecho, el operativo de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense permitió la detención de un segundo involucrado en el hecho, de 17 años, que intentaba escapar por las calles aledañas. En tanto, otros tres integrantes de la banda aprovecharon la confusión y lograron evadirse.

El gendarme y su familia no sufrieron lesiones. Los presentes prestaron declaración ante la Comisaría 9° de Tres de Febrero – Villa Bosch, encargada de la pesquisa inicial junto a la Fiscalía Penal Juvenil de turno.

La causa fue caratulada como “robo agravado por ser en poblado y en banda” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de San Martín.

