Crimen y Justicia

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

Camilo Isabella Valenzi logró ingresar a la disco con el DNI de un amigo mayor de edad. El fiscal ya tiene el informe de los forenses. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Quilmes: el momento en el que un chico de 15 años se desplomó dentro de un boliche

Camilo Isabella Valenzi tenía 15 años y murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste. Su familia había denunciado que fue agredido dentro del local bailable, pero la autopsia al cuerpo del chico que llegó a manos de la Justicia echa por tierra esa versión y cualquier otra vinculada a la presencia de un tercero, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Camilo murió luego de que ingresara a la disco ubicada en Av. Calchaquí al 4300 utilizando el documento de un amigo mayor de edad.

Ya en la disco, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida.

Sin embargo, su familia y allegados sugirieron que la muerte pudo ser el resultado de una agresión. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el resultado de la autopsia determinó que el adolescente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Camilo Isabella Valenzi murió en
Camilo Isabella Valenzi murió en un boliche de Quilmes

¿Qué es eso? Camilo tuvo una hemorragia interna y eso le causó la muerte. ¿Qué provocó ese shock hipovolémico? Fuentes del caso dijeron que fue producto de “una úlcera sangrante”.

Al menos esos fueron los resultados que llegaron desde la Morgue a la UFI N°2 de Quilmes, que tiene al fiscal titular Leonardo Sarra de licencia y por eso es reemplazo por Jorge Saizar.

Ese funcionario judicial había sido quien pidió la autopsia para determinar cómo había muerto Camilo, quien sufría de convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe.

El informe forense cierra prácticamente la causa por averiguación de causales de muerte, ya que la autopsia no deja dudas de lo que le sucedía al adolescente.

Antes de que se conociera la tragedia de Camilo, la familia y los amigos pedían información en las redes sociales a cualquiera que hubiera estado en el boliche donde el chico se descompensó.

“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”, aparecía en un posteo que era acompañado por una foto del adolescente fallecido.

“Te extraño mucho”; “siempre presente”, son algunas de las palabras que le dedicaron otros usuarios a Camilo.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

QuilmesQuilmes OesteCamilo Isabella Valenziúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial

La secuencia había comenzado en las calles de Villa Sarmiento y finalizó a unos 8 kilómetros de distancia. El conductor del vehículo logró escapar

Video: un auto con patente

Encontraron a un narco brasileño prófugo escondido en un inquilinato de Posadas

El mandato de prisión preventiva contra el sospechoso se extendía hasta 2044. Cómo lo descubrieron

Encontraron a un narco brasileño

La Corte Suprema confirmó la condena de la organizadora de varios atentados contra jueces en nombre de Los Monos

Se trata de Lucía Estefanía Uberti (31), que en septiembre de 2021 recibió una pena de 20 años de prisión. Su defensa había presentado un recurso de queja pero ahora decidió retirarlo

La Corte Suprema confirmó la

Fueron a detener a un acusado por intento de homicidio y los vecinos se enfrentaron a la Policía: el video

El hecho ocurrió en Caseros, partido de Tres de Febrero. El sospechoso fue trasladado a una comisaría junto a un menor que lo acompañaba, pero luego fue liberado

Fueron a detener a un

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

Elizabeth Rodrigo, mamá de la actriz y bailarina que tuvo un affaire con Santiago Bal, declaró al ser indagada por la fiscal que la acusa de ser partícipe necesaria del delito de explotación económica de la prostitución agravada

“Lo que hacían con las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta en el Golfo de

Alerta en el Golfo de Panamá: por primera vez se interrumpió un fenómeno clave para la vida marina

Video: un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial

Encontraron a un narco brasileño prófugo escondido en un inquilinato de Posadas

La oposición avanza en Diputados con las investigaciones de las coimas en la ANDIS, el fentanilo y $Libra

Por un conflicto gremial, se paralizó el alto horno de la planta de Ternium en San Nicolás

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky denunció un nuevo despliegue

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

Marine Le Pen exigió elecciones legislativas “ultrarrápidas” en Francia ante la inminente caída del primer ministro Bayrou

Persecución en Cuba: reconocieron en Estados Unidos a las disidentes ‘Damas de Blanco’

Quién es José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó a la Argentina

TELESHOW
Graciela Alfano apuntó contra Susana

Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez en un nuevo round de su pelea: “Que no me nombre”

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla