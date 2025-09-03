La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

Quilmes: el momento en el que un chico de 15 años se desplomó dentro de un boliche

Camilo Isabella Valenzi tenía 15 años y murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste. Su familia había denunciado que fue agredido dentro del local bailable, pero la autopsia al cuerpo del chico que llegó a manos de la Justicia echa por tierra esa versión y cualquier otra vinculada a la presencia de un tercero, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Camilo murió luego de que ingresara a la disco ubicada en Av. Calchaquí al 4300 utilizando el documento de un amigo mayor de edad.

Ya en la disco, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida.

Sin embargo, su familia y allegados sugirieron que la muerte pudo ser el resultado de una agresión. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el resultado de la autopsia determinó que el adolescente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Camilo Isabella Valenzi murió en un boliche de Quilmes

¿Qué es eso? Camilo tuvo una hemorragia interna y eso le causó la muerte. ¿Qué provocó ese shock hipovolémico? Fuentes del caso dijeron que fue producto de “una úlcera sangrante”.

Al menos esos fueron los resultados que llegaron desde la Morgue a la UFI N°2 de Quilmes, que tiene al fiscal titular Leonardo Sarra de licencia y por eso es reemplazo por Jorge Saizar.

Ese funcionario judicial había sido quien pidió la autopsia para determinar cómo había muerto Camilo, quien sufría de convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe.

El informe forense cierra prácticamente la causa por averiguación de causales de muerte, ya que la autopsia no deja dudas de lo que le sucedía al adolescente.

Antes de que se conociera la tragedia de Camilo, la familia y los amigos pedían información en las redes sociales a cualquiera que hubiera estado en el boliche donde el chico se descompensó.

“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”, aparecía en un posteo que era acompañado por una foto del adolescente fallecido.

“Te extraño mucho”; “siempre presente”, son algunas de las palabras que le dedicaron otros usuarios a Camilo.

Noticia en desarrollo