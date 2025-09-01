Crimen y Justicia

Un adolescente de 15 años murió en un boliche de Quilmes y su familia denuncia que fue atacado

Camilo Isabella Valenzi logró ingresar a la disco con el DNI de un amigo mayor de edad. Sus allegados piden testigos de la presunta agresión

Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local.

El hecho ocurrió luego de que el joven ingresara a la disco, ubicada en Av. Calchaquí al 4300, utilizando el documento de un amigo mayor de edad, según indicaron medios locales.

De acuerdo a NA, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida. Sin embargo, su familia y allegados sugieren que la muerte pudo ser el resultado de una agresión.

Un menor de edad murió en un boliche de Quilmes Oeste (La Noticia de Quilmes)

En tanto, la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, que está a cargo de la investigación, dispuso el protocolo de rigor en estos casos y ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

También trascendió que el adolescente sufría de convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, lo que podría coincidir con la versión de sus familiares, quienes creen que fue agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI, de acuerdo con el portal local La Noticia de Quilmes.

Pedidos de justicia en redes

Mientras la justicia trabaja, las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo y reclamos de justicia. “Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club 21. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”, escribió en sus perfiles de redes sociales la hermana de Camilo.

Al mismo tiempo, la joven solicitó la ayuda de posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte del joven “no quede impune”.

El posteo en redes por la muerte del chico de 15 años en un boliche

“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”, aparece en el posteo, acompañado por una foto del adolescente de 15 años, que comparten sus allegados y amigos.

La chica, por otro lado, compartió un mensaje en el que una conocida le indica: “Todo empezó a través de una pelea donde (panca) viene y le empeza a decir giladas a tu hermano, se supone que ya desde adentro del baile se veía eso. A la salida del baile, se pelean y el otro tomó más control. Le empezó a pegar bastante. Horrible.

“Te extraño mucho”; “siempre presente”, son algunas de las palabras que le dedicaron otros usuarios a Camilo.

