Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

Milagros Andrea Pilar Quenaipe tenía 18 años

La ciudad de Tandil permanece conmocionada a raíz del brutal crimen de Milagros Andrea Pilar Quenaipe, una joven de 18 años que murió este domingo por la madrugada, tras recibir un puntazo en el cuello a la salida de un boliche. Tras el ataque, la Policía analizó las imágenes de las cámaras de seguridad municipales y detuvo a un sospechoso.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió cerca de las 6.30, cuando personal de la Comisaría 2a de Tandil fue notificado sobre la presencia de una mujer tendida en la vía pública. Al arribar al lugar, en la esquina de Rodríguez y Uriburu, los uniformados corroboraron que Milagros no respondía y solicitaron la presencia del SAME.

Una vez allí, el personal médico de turno constató que la joven de 18 años estaba fallecida.

Según consigna el medio El Eco de Tandil, Milagros recibió una puñalada en el cuello con un cuchillo tipo serrucho, con el cual el agresor también hirió a otro joven en la espalda antes de escapar de la escena.

Familiares y amigos piden justicia por Milagros Quenaipe.

Las filmaciones del Centro de Monitoreo Municipal resultaron fundamentales para localizar al sospechoso, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

Se trata de un joven de 23 años identificado como Wilson Sánchez, quien fue hallado horas después en su domicilio, ubicado frente al Hospital de Niños tandilense.

Tras ser aprehendido, Sánchez quedó imputado por homicidio y permanece a disposición de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, encabezada por el fiscal Damián Borean.

El arma homicida, un cuchillo con la punta limada, fue recuperado tras un extenso rastrillaje, a cargo del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local, en las inmediaciones de Uriburu Sur, en la vereda opuesta al edificio de tribunales.

Secuencia de terror y un móvil que es una incógnita

Según explicaron los investigadores del hecho a este medio, primero el agresor atacó a un joven por la espalda antes de asestar el puntazo mortal a Milagros, una acción que quedó registrada por las cámaras municipales.

Como consecuencia de la agresión, el herido, identificado como E.D., sufrió una lesión cortante cerca de la columna, debajo el omóplato izquierdo.

Wilson Sánchez, de 24 años, es el principal sospechoso de haber asesinado a Milagros Quenaipe.

Luego, Sánchez continuó su camino hacia la posición de Milagros, a quien luego de tener un breve diálogo sobre un cantante, le dio una puñalada en el cuello y le causó la muerte.

Los testigos afirmaron que no existía relación entre la víctima y el responsable del crimen. Por esa razón, el móvil del ataque es, por estas horas, un misterio.

La Policía había detenido a un joven de 18 años por su posible vínculo con el hecho, aunque tras revisar el material fílmico este quedó en libertad.

Por su parte, el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Milagros este domingo en la morgue judicial de Azul, concluyó que la mujer murió por una puñalada dirigida al cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la traquea, lo que produjo una hemorragia masiva aguda (shock hipovolémico agudo) que causó su muerte.

“Te extrañé, y ahora te voy a extrañar mucho más, te fuiste con la abuela Mili. El dolor inmenso que tenemos es horrible, no pude ir a despedirte”, reza el posteo que Sofía, una de las primas de la víctima, compartió en la red social Facebook al enterarse del femicidio de Milagros.

Y consternada por la noticia, agregó: “Me quedo con todos los recuerdos y risas juntas porque siempre que te veía la pasábamos bien, te amo mili. Te vamos a extrañar SIEMPRE. ¡SIEMPRE PRESENTE JUSTICIA POR MILAGROS QUENAIPE!!!!!!!”.

El conmovedor mensaje de Sofía, una de las primas de Milagros.

Este lunes, el sospechoso aguardaba su traslado para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Borean, que intenta reconstruir los últimos movimientos del acusado y determinar el móvil del crimen.

Al considerar la violencia de su conducta y la falta de motivo para atacar a las víctimas, fuentes del caso le explicaron a este medio que la principal hipótesis que manejan el fiscal Borean y el juez José Alberto Moragas, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, apunta a que Sánchez habría actuado bajo el efecto de estupefacientes