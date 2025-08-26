Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Un hombre de 44 años, conocido en su barrio como “el tranza de Parque Barón”, fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento realizado en su domicilio de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. La causa que motivó la intervención judicial es doble: por un lado, está acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego; por otro, quedó en el centro de una investigación tras haber grabado y difundido un video en el que se lo ve junto a su hijo de 9 años, quien aparece fumando marihuana en una habitación donde también hay drogas fraccionadas y armamento a la vista.

Las imágenes circularon entre conocidos del imputado y, según informaron fuentes del caso, fueron determinantes para que la fiscalía especializada en delitos vinculados al narcotráfico ordenara un procedimiento urgente.

El video, que rápidamente se viralizó, expone al hombre sentado en una cama, acompañado por su hijo, mientras el menor fuma un cigarrillo de marihuana.

A su alrededor, se observan al menos 68 envoltorios de cocaína, dos cajas con cerca de 700 gramos de marihuana, y un arma de fuego colocada sobre la cama, a centímetros del niño.

El hombre fue detenido en su casa de Parque Barón donde encontraron cocaína marihuana armas de fuego y un auto robado

Durante la grabación, el acusado lanza frases dirigidas a quien sería su madre y abuela del menor. “Esto es mafia. Vos nos abandonaste”, se lo escucha decir, mientras enfoca con la cámara la pistola que reposa cerca del niño. “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”, añade en otro fragmento, mostrando un entorno cargado de violencia y elementos delictivos.

Frente a la contundencia del material, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel, tomó el control de la investigación, que hasta ese momento estaba en manos de la UFI N°11.

Fue Berriel quien firmó la orden de allanamiento que permitió a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora irrumpir en la vivienda del acusado, ubicada en la localidad de Parque Barón.

El operativo permitió constatar lo que el video ya insinuaba: los agentes encontraron un verdadero punto de acopio y venta de droga. Además de los estupefacientes ya mencionados, la policía secuestró un revólver calibre .32, una pistola calibre .22, tres armas de utilería, 26 cartuchos de bala, dos chalecos antibala, 2 juegos de chapas patente, un cinturón de correaje, un celular y un Volkswagen Gol que tenía pedido de secuestro por robo.

La causa quedó a cargo del fiscal Esteban Berriel al frente de la fiscalía especializada en estupefacientes de Lomas de Zamora

El acusado quedó formalmente detenido e imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, y permanece a disposición del fiscal Berriel.

El caso, sin embargo, tiene otra dimensión que involucra directamente al menor que aparece en el video. Ante la exposición del niño en una situación de consumo de drogas y la presencia de armas de fuego, la Justicia dispuso que tanto él como su hermano —también presente en el entorno familiar— sean puestos bajo resguardo por organismos especializados en la protección de la infancia.

La medida fue adoptada con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar que continúen en un contexto atravesado por la violencia, el delito y el narcotráfico.

La Justicia puso al menor de 9 años y a su hermano bajo resguardo luego del hallazgo en el domicilio del imputado

El imputado era conocido por los vecinos por su presunta actividad vinculada al narcomenudeo.

Varias personas de la zona afirmaron que se trataba de un individuo conflictivo, temido por algunos y relacionado con episodios de amenazas y violencia.

La causa continúa en etapa de instrucción, con intervención de la fiscalía especializada y la DDI local. Mientras tanto, los menores permanecen bajo custodia estatal, y el detenido aguarda su próxima citación judicial desde la celda donde permanece alojado desde el día del operativo.