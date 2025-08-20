Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

El acusado está preso en el penal de Bouwer

M., un hombre de 36 años, padre de tres hijos y exchofer de una aplicación de transporte de pasajeros, está a punto de ir a juicio oral acusado de un delito aberrante: la Justicia cree que abusó de tres nenas, integrantes de su familia. Creen que el imputado, preso en el penal de Bouwer, es un violador serial y que podría haber más víctimas.

La denuncia que activó la causa surgió cuando una adolescente de 14 años, familiar directa del acusado, decidió contar lo que le pasó tras meses de ataques sistemáticos por parte de M..

Según la presentación realizada por la abogada querellante Fernanda Alaniz, la joven soportó los abusos durante todo 2024 y comienzos de 2025, momento en que el imputado aprovechó los períodos en que quedaba bajo su guarda para violarla.

El miedo y la confusión invadieron a la víctima, quien demoró su confesión por temor a que, si dejaba de ser blanco, el acusado dirigiera sus ataques hacia otra adolescente de la familia, de 13 años. “Ella estaba convencida de que el hombre cambiaría de blanco y seguiría con su conducta depredadora”, explicaron allegados a la causa al diario La Voz.

El relato de la adolescente, dirigido en primera instancia a la esposa del acusado, desencadenó una reunión familiar en la que emergió un dato aún más perturbador: otras dos jóvenes del mismo entorno denunciaron haber sido víctimas de M., incluso desde los 7 años de edad. La revelación marcó un punto de inflexión en la familia y permitió reconstruir una cronología de abusos que, según las denuncias, se extendieron desde 2013 hasta 2025.

“Estamos en condiciones de hablar de un violador serial. Hay tres casos probados con pericias que acreditan los hechos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijeron desde el entorno familiar.

Las imputaciones que pesan sobre el acusado son de extrema gravedad. En el primer hecho, se le atribuye abuso sexual continuado, calificado por grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada.

El segundo episodio suma la acusación de abuso sexual gravemente ultrajante continuado calificado por la guarda, en concurso real con abuso sexual continuado agravado, en concurso ideal con corrupción de menores.

La tercera imputación corresponde a abuso sexual gravemente ultrajante continuado calificado por el vínculo y promoción a la corrupción de menores agravada, en concurso ideal. Todas las figuras penales se acumulan en concurso real.

Durante la indagatoria, M. negó los hechos. No obstante, el Juzgado de Control y Faltas n.º 3 ratificó su prisión preventiva en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, al considerar la contundencia de los relatos y las pericias psicológicas practicadas a las denunciantes.

Según la querella, los informes psicológicos resultaron “estremecedores”. Una de las víctimas presenta daños irreversibles en su salud mental, con tendencia al suicidio, mientras que otra perdió la capacidad de hablar a raíz del trauma, siempre según el entorno de las adolescentes. Todas padecen cuadros de depresión profunda y trastornos derivados del abuso prolongado.

El acusado, que hasta marzo de este año residía en la zona sudeste de la capital provincial y llevaba una vida aparentemente normal, enfrenta la posibilidad de que la causa se amplíe. En el entorno familiar reconocen que podrían existir más víctimas, aunque algunas no se han animado todavía a denunciar. Por eso piden que otras víctimas se acerquen a la Justicia y contar lo que les pasó.

La adolescente que inició el proceso judicial insiste en que otras personas afectadas rompan el silencio: “Ella pide justicia, pero también que otras personas que hayan sufrido se animen a hablar”, remarcaron. La instrucción penal, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, avanza hacia su cierre, con la expectativa de que el expediente sea remitido a juicio oral en los próximos días.

El caso, según la querella, perfila la figura de un “violador serial” que habría actuado en silencio durante más de una década, mientras se aprovechaba de la confianza y la convivencia familiar para perpetrar los abusos.

El 1 de marzo de 2025, tras la presentación formal en sede judicial, M. fue detenido y permanece privado de su libertad mientras se define su futuro procesal.