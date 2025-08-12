Crimen y Justicia

Pedían viajes de aplicación para robarle a los choferes: dos detenidos en La Matanza

Tras una serie de hechos, la Policía Bonaerense trabajó de forma encubierta para atrapar a los sospechosos

En un procedimiento realizado por personal de la DDI La Matanza, en el marco de investigaciones por el aumento de robos a mano armada contra choferes de aplicaciones como DIDI, Cabify y Uber, fueron detenidos dos sospechosos de 31 y 30 años en la localidad de Rafael Castillo. Buscan al conductor al que quisieron asaltar para que declare como testigo.

Fuentes del caso comentaron que los aprehendidos fueron identificados como W.A., de 31 años, y C.G., de 30. El operativo tuvo lugar en la intersección de Coronel Aguirre y Santa Rosa, bajo intervención de la UFIyJ N° 13 a cargo de José Luis Marotto.

Según la información oficial, varias unidades investigativas se encontraban desplegadas de forma encubierta en las zonas consideradas más afectadas por este tipo de robos a choferes de aplicación.

Es que, en las últimas semanas, se habían detectado múltiples ilícitos cometidos bajo la modalidad de solicitar viajes mediante aplicaciones para luego asaltar a los conductores.

Durante la recorrida, los policías observaron un vehículo Renault Logan color gris, que se detuvo en la vía pública. En la parte trasera viajaban dos hombres que se acercaban al conductor. Al intentar identificarlos mediante el uso de sirenas y balizas, ambos descendieron rápidamente y comenzaron a correr.

En plena fuga, uno de ellos descartó un arma de fuego. Luego de una persecución a pie que se extendió por aproximadamente 100 metros, los oficiales lograron interceptar y reducir a los sospechosos.

El conductor del vehículo, en tanto, se alejó del lugar al momento de la intervención policial y no fue localizado en el sitio. Ante esa circunstancia, los agentes priorizaron la detención de los dos hombres que habían intentado escapar.

Durante la requisa de urgencia, se incautó una pistola Bersa Thunder 22, calibre .22, sin impedimento legal, junto con un cargador con ocho municiones intactas del mismo calibre.

Además, se secuestró un maletín porta armas marca Protector que contenía dos cargadores calibre .22 vacíos, una caja con setenta municiones intactas y un teléfono celular.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, se presume que los detenidos habrían solicitado un viaje de aplicación desde la localidad de Isidro Casanova con la intención de cometer un ilícito.

El fiscal a cargo avaló las actuaciones y dispuso la aprehensión de los implicados por el delito de portación ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito.

También ordenó que se procure ubicar a la posible víctima para tomarle declaración testimonial, además de realizar las diligencias legales de rigor.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar si los aprehendidos estarían vinculados a otros hechos recientes ocurridos bajo la misma modalidad delictiva en el ámbito departamental.

También en La Plata

En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo a dos sospechosos y secuestró varias armas de fuego a partir de una investigación que se inició por la denuncia de una odontóloga de la localidad de Gonnet, La Plata.

El operativo se realizó durante la jornada del lunes en la zona sur de la ciudad capital. La denunciante de 56 años se presentó en la comisaría el 26 de julio para informar que había sido abordada por un grupo de personas armadas mientras ingresaba su vehículo en el garaje de su vivienda, ubicada en calle 12 y 497.

Según detalla la información a la que tuvo acceso Infobae, la denuncia señaló que cuatro hombres descendieron de un Chevrolet Corsa blanco, la redujeron a punta de pistola y le sustrajeron su automóvil Chevrolet Ónix, también blanco. Posteriormente, la Policía encontró el vehículo sin ocupantes en calle 9 entre 508 y 509.

