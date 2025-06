Mendoza: una mujer encontró restos óseos enterrados mientras limpiaba un lote

La Policía de Mendoza investiga el caso

Un macabro hallazgo ocurrió en el departamento de Tupungato este fin de semana, cuando una mujer dio aviso al 911 tras encontrar restos óseos en un lote del barrio Sierras del Plata, ubicado en el distrito de Cordón del Plata.

Todo se descubrió este sábado cerca de las 3, mientras realizaba tareas de limpieza en un terreno de su propiedad.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la denunciante —B.C., de 30 años— manifestó que se encontraba removiendo la tierra con una pala cuando advirtió lo que parecía ser un cráneo fragmentado con apariencia humana.

Al continuar la excavación, y a una profundidad de aproximadamente 45 centímetros, encontró nuevos restos óseos.

La mujer, aseguró a los policías que vive en ese terreno desde hace diez años. El lugar fue inmediatamente cercado para preservar la escena, mientras se activó el protocolo correspondiente.

Poco después arribó al sitio el ayudante fiscal de turno, quien dispuso la intervención de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental de Tupungato (UID) y el Cuerpo de Canes. Las actuaciones se iniciaron bajo la carátula de “averiguación hallazgo de restos óseos”.

De acuerdo con lo trascendido, hasta el momento no ha sido posible identificar los restos ni determinar cuánto tiempo llevaban en el lugar. En el terreno no se observaron otros elementos a simple vista que permitieran aportar datos adicionales. No obstante, se realizarán peritajes complementarios para establecer la procedencia y antigüedad del hallazgo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los restos fueron hallados durante una excavación manual y que el cráneo estaba a simple vista, parcialmente cubierto por tierra removida. El trabajo forense se concentrará ahora en el análisis antropológico y genético, aunque no trascendieron plazos estimados.

Las autoridades informaron que durante la jornada de hoy, se han “recepcionado las primeras testimoniales” y mañana va a trabajar el equipo de antropología forense en el lugar y espera los cotejos de ADN de los restos óseos.

También hallaron restos en la casona donde vivió Gustavo Cerati

Una vista de Google Maps de lo que era la casa donde vivió Cerati

Ya transcurrió un mes y medio desde que un grupo de obreros que realizaba excavaciones en una obra en construcción sobre la avenida Congreso al 3700 encontró restos humanos justo en el límite con una vieja casona que alquiló Gustavo Cerati entre 2002 y 2003, y el misterio continúa sin resolverse.

A pesar de que los expertos en antropología forense hallaron objetos de importancia para la investigación, todavía no pudieron concretar la identificación del cuerpo, que estaba enterrado en una pequeña fosa.

En este contexto, las fuentes del caso consultadas por Infobae explicaron que el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, ahora se apoya en una pista clave, la cual podría ser determinante para resolver el misterioso caso.

La investigación que encabeza el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº61 se centra en un modelo de reloj calculadora muy popular durante la década de los ‘80, con el cual la víctima fue enterrado dentro de una fosa “bastante chica”: medía 1,20 metro de largo, 60 centímetros de ancho y 40 de profundidad, según habían explicado a este medio.

“Evidentemente, no había mucho tiempo para cavar demasiado”, concluyeron los detectives con los primeros resultados.

Por estas horas, el fiscal Perrando trabaja sobre un reloj digital con calculadora marca Casio, modelo CA 90, lanzado a la venta en 1981 y que se caracterizaba por incluir un juego de disparos especiales con números. Se trataba de un modelo posterior al primer reloj calculadora de la marca, lanzado en 1980, y se destacaba por su robustez y diseño.

Ante este escenario, el hallazgo de este reloj “fija un periodo de tiempo mucho más acotado sobre el óbito”, explicaron las fuentes del caso. Y sobre la data de la muerte, estimaron que habría ocurrido entre 1980 y 1990.

En cuanto al lugar exacto donde apareció el cadáver, las fuentes detallaron que se hallaba justo en la medianera, con el terreno lindero al predio donde se realiza la obra (avenida Congreso 3748), del lado de la casa de dos plantas que se levanta en Congreso 3742.