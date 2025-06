Detuvieron a dos sospechosos acusados de cometer una violenta entradera a un ex policía

Detenidos por una entradera a un ex policía en Lomas de Zamora

Un grupo de delincuentes entró a la casa de un ex policía de la Bonaerense en Lomas de Zamora. Fue durante la madrugada del sábado pasado y el dueño de la vivienda se enfrentó a los asaltantes, que lo golpearon y le robaron el arma. Seis días después, las autoridades detuvieron a dos sospechosos.

Se trata de dos hombres que fueron detenidos en un operativo en Monte Grande, tras el análisis de cámaras de seguridad que permitió ubicar uno de los autos usados por la banda. Según informaron fuentes policiales, ambos tenían en su poder autos robados, documentos de vehículos y herramientas para adulterar patentes.

Por el momento, están acusados de encubrimiento, pero continúan las investigaciones para confirmar o descartar su participación en la entradera.

Los dos sospechosos detenidos

El hecho ocurrió cerca de las dos y media de la madrugada, cuando el dueño de la casa se despertó sobresaltado por los gritos de una de sus hijas adolescentes. La menor había escuchado ruidos extraños y, al mirar las cámaras de seguridad, vio gente en el exterior.

“Me despierto, agarro el arma, miro por la ventana y veo un coche y personas afuera, me doy vuelta y en ese momento uno que ya había entrado me pegó una trompada”, relató la víctima en declaraciones a TN.

El ex policía intentó defender a su familia con su arma. Hubo un enfrentamiento a tiros dentro de la casa, hasta que los delincuentes lograron reducirlo y lo golpearon varias veces en el piso.

“Eran cinco personas golpeándome continuamente, se sorprendieron cuando me encontraron arriba armado. En total eran ocho y se movían en dos vehículos. Un grupo comando”, contó el hombre, quien sufrió cortes en la cabeza durante el asalto. Dijo que logró disparar dos o tres veces, pero no tiene claro si alguno de los atacantes salió lastimado porque no vio rastros de sangre.

El ingreso de los delincuentes quedó registrado por cámaras de seguridad

El propietario quedó casi inconsciente. “Cuando me dejaron nocaut y se pudieron hacer de mi arma, esperaba el tiro de gracia, esperaba ser ejecutado”, narró. Los asaltantes solo se llevaron el arma de fuego. Según dijo, no le exigieron dinero ni objetos de valor. “No pidieron nada en especial, no tengo plata en mi casa, no manejamos efectivo”, explicó la secuencia.

Y siguió: “Mis hijas y mi mujer se habían encerrado en otra habitación. Hubo mucho ruido, que los vecinos habrán escuchado. Pienso que por eso se tuvieron que ir”.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Lomas de Zamora. Mediante el análisis de las cámaras se identificaron los vehículos involucrados. Uno de los autos usados en la entradera fue detectado en la zona sur del conurbano bonaerense y, tras ubicar el lugar donde estaban adulterando patentes y documentación, se realizó un allanamiento de urgencia que terminó con la detención de los sospechosos.

En el lugar, según el reporte policial, hallaron elementos para manipular autos robados, formularios, cédulas y celulares, además de herramientas para modificar números de serie y placas, que la banda habría utilizado para “reactivar” los vehículos y así circular o venderlos.

Parte de los elementos secuestrados en el allanamiento

El dueño de la vivienda se mostró indignado por la situación de inseguridad en el barrio. “Estamos a la deriva en Lomas de Zamora. Vivo enrejado y así y todo ocho personas se metieron en la casa. Siento mucha rabia porque trabajo todos los días y no para vivir así. La gente de bien no puede andar así”, dijo.

El hombre, que cree que su propiedad fue marcada, también hizo referencia a un caso reciente ocurrido en la misma zona, donde la policía detuvo a una banda que circulaba con una lista de casas a robar.

Aquel episodio se trató de la detención de dos delincuentes en Lomas de Zamora, que fueron interceptados tras una persecución y llevaban un papel con direcciones de varias viviendas que habrían planeado asaltar. En el auto encontraron herramientas para robos tipo entradera, pasamontañas y documentos con los nombres y datos de los posibles blancos.

La causa sigue abierta y se investiga si existen vínculos entre los detenidos y otros hechos recientes en la zona sur del conurbano.