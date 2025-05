“Bajá o matamos a todos”: el feroz atentado por celos cometido por barras de Boca

Video: el traslado de "Maxi de Hurlingham"

La semana pasada, la División Homicidios de la Policía Federal capturó a Maximiliano Julián González, “El Maxi”, o “El Maxi de Hurlingham”, de 34 años, oriundo de Hurlingham, registrado en los rubros de instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil de la ex AFIP, con una serie de ocho trabajos en blanco a lo largo de su vida, de acuerdo a sus registros comerciales. Pero, a pesar de todos esos empleos, según datos de inteligencia policial, González sería parte de la barra brava de Boca Juniors, una segunda o tercera línea dedicado a tareas menores, lejos del núcleo duro.

Cayó en una estación de servicio YPF, ubicada en la esquina de Mitre y Guido, zona de Morón. Allí, la Federal le tendió una pequeña trampa. El hombre, prófugo y todo, posteaba en Facebook Marketplace una serie de autopartes. Así, un detective de la Federal lo citó para una compra. La estación de servicio era un lugar de confianza para “Maxi”. Allí es donde salía hacer sus entregas.

Entonces, tras un breve chat, “El Maxi” se regaló. Dos brigadas lo aguardaban en secreto, en medio de un notable operativo de seguridad. Así, lo esposaron y lo llevaron a una comisaría provincial de la zona, a la espera de su traslado

Los delitos en la causa en su contra, investigada por la UFI N°20 de Malvinas Argentinas son los de tentativa de homicidio agravada por el uso de armas, amenazas coactivas, el saldo de una noche de terror ocurrida en una casilla de José C. Paz bajo la sombra de la barra xeneize. De acuerdo a información de fuentes del caso, “El Maxi”, fue acusado de acribillar junto con dos cómplices una casa con tres personas dentro. El motivo que sospechaba la Justicia: precisamente, ciertas cuestiones de la barra, internas del corazón.

González tras su arresto

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2023 a las 17:30, plena luz del día. La banda buscaba a un hombre llamado Alejandro, que vivía allí en la casa de la calle Gorriti, con una joven de 27 años y una jubilada dentro del lugar. Pero las mujeres no eran quien la banda buscaba. “Alejandro, ¡bajá o matamos a todos, hijo de puta!”, fue la advertencia. Pero Alejandro no bajó. Luego, el fuego llovió contra la casa. Los tres salieron ilesos.

El motivo del ataque, según creen investigadores: la joven de la casilla era la nueva novia de Alejandro. También, la ex novia de uno de los cómplices de González.

Alejandro, lejos de acobardarse, trepó al techo de su casa, armado con una escopeta. Con algo de puntería, Alejandro le disparó a sus agresores. Mató a Lucas Ezequiel Alvarado, miembro de la banda, y logró herir a un segundo cómplice, el ex novio celoso, que huyó junto a Maximiliano González. Ambos no se molestaron en llevarse el cadáver de su amigo, que quedó allí, en José C. Paz.

El acusado tiene una larga historia de empleos en blanco y un registro en la ex AFIP

La UFI N°20 intervino en el lugar. Alejandro, lejos de ser beneficiado por la figura de legítima defensa, terminó con una causa por el asesinato del pistolero que llegó a su puerta. En cambio, la fiscalía decidió acusar a los prófugos del delito de tentativa de homicidio, junto con amenazas coactivas.

El caso transcurrió sin mayores novedades, hasta que, a comienzos de este mes, la fiscalía convocó a los detectives de elite de la División Homicidios, con una larga historia de capturas exitosas. Así, llegaron hasta González y su negocio de reventa de repuestos, así como su presunta filiación como el submundo boquense.