Salvaje crimen en San Miguel: salió a defender a su hijo en una pelea y le clavaron una lanza en un ojo

El lugar del crimen

Nadia Guzmán, una mujer de 39 años de la localidad bonaerense de San Miguel, fue asesinada de manera salvaje por defender a su hijo en una pelea: un vecino le arrojó una herramienta metálica con punta que se usa para la construcción, similar a una lanza, y se la clavó en un ojo. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que por el crimen hay una persona detenida y que la investigación está a cargo del fiscal Santiago Camiñas, titular de la UFI Nº20 de Malvinas Argentinas.

El salvaje episodio ocurrió el domingo por la madrugada el barrio Santa Brígida, en las inmediaciones de las calles Salguero y Letonia. Los detalles del asesinato fueron dados a conocer por la propia familia de Nadia, que ayer se movilizó para reclamar justicia. El caso es manejado con total hermetismo por los investigadores, ya que, según aseguraron a este medio, “no quieren entorpecer la investigación y está todo en pleno trámite”.

El episodio comenzó cuando el auto de su hijo, estacionado frente a su domicilio, fue chocado por el auto de otro vecino. Al escuchar el ruido, el joven salió para ver qué pasaba y comenzó a pelear con el otro conductor que lo había colisionado. La riña escaló rápidamente en violencia, hasta el punto que intervinieron varios vecinos. Hubo golpes de puño, empujones y corridas. La tensión y los gritos invadieron la cuadra, mientras uno de los testigos filmaba parte de la secuencia. Minutos después,

El alboroto generado a partir de la pelea despertó lógicamente a Nadia, que salió sin dudarlo para intervenir y defender a su hijo. De repente, un joven -vecino de la víctima- entró a su casa y comenzó a arrojar objetos desde el primer piso contra el grupo de Nadia. Uno de esos fue la “lanza”, que impactó contra el rostro de la mujer y la dejó gravemente herida. Nadia fue llevada a un hospital de la zona pero los médicos no pudieron salvarla.

La víctima tenía 39 años

“Ella estaba durmiendo y salió de la casa porque a mi sobrino le chocaron el auto con el que trabaja de remisero. Cuando mi sobrino ve que le rompieron todo el auto, se pelea y viene J.M., y le tira una lanza en el ojo a mi hermana y me la desploma ahí mismo”, relató Liliana Guzmán, la hermana, en diálogo con Crónica.

“Yo necesito justicia por mi hermana, porque me la mataron sin motivo. Me la mataron acá mismo con una lanza con la que le reventaron la cabeza, estando la Policía, que no hizo nada”, agregó la mujer.

Por su parte, Mónica, madre de la víctima, también habló con este medio, y cargó contra la Policía Bonaerense: “No hizo nada más que cargarla en el patrullero, estaba mirando la secuencia”. Luego, la mujer recordó a su hija, a la que describió como una “chica decente, buena, sana”. “No era drogadicta, no era borracha , trabajó toda la vida, todo el barrio te lo puede decir”, manifestó.

La casa de los agresores fue incendiada por los vecinos

Otro crimen en medio de una discusión

Una fiesta en La Plata tuvo un final abrupto luego de que uno de los jóvenes que se encontraban presentes fuera apuñalado en una pelea; falleció a las pocas horas.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 35, entre 154 y 155, en la zona de Melchor Romero, cuando dos de los invitados comenzaron una discusión por motivos que aún no fueron determinados. La víctima fue identificada como Ángel Villalba, de 19 años, mientras que la identidad del presunto agresor no trascendió. Los testigos señalaron que ambos tenían conflictos previos, lo que habría motivado el enfrentamiento.

Villalba recibió dos puñaladas, una en la espalda y otra en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn. Después de que fuera ingresado y sometido a una intervención de emergencia, el joven murió producto de las mismas heridas. La investigación está a cargo de la UFI N°1, con la fiscal Ana Medina.