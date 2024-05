Crimen y misterio en Quilmes: simularon ser policías, ingresaron a su casa y le dispararon en la cabeza

Asesinaron a joven de 26 años en Quilmes: las imágenes de los presuntos sospechosos

Un joven de 26 años fue asesinado por un grupo de delincuentes que ingresó a su casa de Quilmes Oeste y le disparó en la cabeza. El ataque ocurrió el viernes pasado y la víctima, identificada como Elías Zigarán, murió tras dos días de agonía. Su familia asegura que se trató de un crimen por error. Por el hecho hay dos detenidos, según aseguraron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la hipótesis de que los autores del homicidio se hayan equivocado de víctima es una de las que manejan los investigadores, pero no está confirmada.

De momento, el caso es tratado con hermetismo, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del departamento judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal Ximena Santoro.

A Elías lo atacaron el último viernes por la noche, cuando tres hombres armados simularon ser policías, ingresaron a los gritos a su casa ubicada sobre la calle Luzuriaga y le dispararon, para luego escapar en un auto Volkswagen Voyage de color blanco, donde un cuarto cómplice los esperaba.

La víctima, Elías Zigarán

El video que ilustra esta nota detalla ese momento. Fueron los familiares de la víctima quienes, justamente, compartieron la filmación que registró una cámara de seguridad de la zona. “Estos hijos de puta le pegaron un tiro en la cabeza a mi sobrino. Necesitamos encontrarlos”, publicó un tío de Elías, junto a las imágenes que muestran un vehículo sin paragolpes ni patente en el sector trasero.

Tras recibir el balazo, Elián fue trasladado de urgencia al Hospital Iriarte. “Recibió un disparo en la cabeza por equivocación”, decía una publicación divulgada por los Zigarán mientras pedían una cadena de oración. Lamentablemente, el joven no pudo resistir y falleció el domingo pasado.

“Entraron como policías, se equivocaron de casa. Cuando él prendió la luz, le pegaron un tiro en la cabeza”, relató el tío en las redes sociales. Por su parte, Noelia, hermana de Elías, dijo al medio Diario Conurbano: “Gritaron ‘¡Allanamiento!’, mi hermano salió de su pieza y uno que tenía una gorra que decía ‘Policía’ directamente le disparó”.

La joven también deslizó la teoría de que los asesinos buscaban a otra persona y, en esa línea, incluso apuntó a un vecino: “Nosotros creemos que venían a buscar a un vecino del frente que todos sospechan que vende droga, le dicen ‘Terra’”. Y por último pidió: “Queremos que se esclarezca qué pasó y que detengan a los asesinos de mi hermano y no lo ensucien a él. Era pibe laburador y bueno”.

En ese sentido, las fuentes consultadas por Infobae aseguraron que se llevaron a cabo varios allanamientos y se detuvieron a dos sospechosos, que serán indagados en las próximas horas.

Elías fue velado el día que hubiese cumplido 27 años

Despedida

Mientras tanto, familiares, amigos, vecinos y seres queridos le dieron ayer el último adiós a Elías, quien este martes hubiese cumplido 27 años. El joven era hincha del club Defensa y Justicia y en su entorno lo apodaban “Paty”.

“Hoy tendríamos que estar festejando tu cumpleaños, pero no, por la culpa de unos hdp hoy nos toca despedirte. Nos toca despedir a un pibe bueno que donde iba con su carisma y felicidad se hacía querer al instante, un pibe laburador, que no molestaba a nadie y se desvivía por su familia, un buen amigo que siempre estaba cuando lo necesitaba y no solo eso aprecia sin ser llamado”, escribió Agustina, una amiga, en su perfil de Facebook.

Y completó: “Me parte el alma y todavía no puedo creer que no te voy a volver a ver, mi querido amigo. Te amo hasta la eternidad y espero que estés en la gloria de Dios. Te vamos a extrañar, ya es hora que de que descanses en paz. Que se haga justicia, no puede quedar impune su muerte, que la paguen todos los culpables”.

Los familiares también comenzaron a impulsar este martes una posible movilización hacia la Comisaría 9ª de Quilmes para reclamar justicia.