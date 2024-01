Volvieron a amenazar a Maximiliano Pullaro en Rosario por las medidas que implementó en las cárceles

La pintada que encontraron en la puerta de la Escuela Técnica N° 466 (Fuente: X)

Luego de las medidas en materia de Seguridad que se implementaron en Santa Fe, con el objetivo de combatir el narcotráfico y la sobrepoblación en las comisarías, volvieron a amenazar al gobernador Maximiliano Pullaro. “Con los presos no se jode”, se leía en los graffitis hallados por las autoridades en Rosario.

Las intimidaciones fueron localizadas en la Escuela Técnica N° 466 “General Manuel Savio”, situada en las calles Rouillón y White, y el centro de salud llamado “Jean Henry Dunant”, ubicado en Teniente Agneta al 1400. Ambos lugares están a pocas cuadras de distancia, por lo que los investigadores plantearon que los mensajes podrían haber sido escritos por las mismas personas, ya que no solo decían lo mismo, sino que habrían utilizado el mismo aerosol rosa.

“Pullaro narco, con los presos no se jode”, decía la amenaza completa en contra del mandatario provincial. No obstante, todavía no pudieron establecer en qué día y momento realizaron las pintadas. “No sé si lo hicieron anoche o cuándo fue, pero seguro que fue en estos días porque a principios de semana no estaba”, contó Juan Carlos, el director de la institución educativa.

A pesar de que en la provincia se han reportado varios ataques a edificios públicos durante el 2023, el directivo escolar consideró que “la sorpresa es que hayan usado la vereda de nuestra escuela para dar un mensaje”. Sin embargo, los amedrentamientos contra Pullaro comenzaron a reportarse desde el 13 de diciembre, cuando balearon el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y dejaron una nota para el funcionario que había asumido el cargo el 10 de ese mes.

La escuela en la que encontraron una de las pintadas contra Pullaro (Captura de Google)

De acuerdo con la información publicada por Télam, el fiscal Franco Carbone sostuvo como hipótesis que los autores de las amenazas tenían la intención de balear una escuela. En paralelo, ordenó realizar pericias caligráficas para descubrir si podría tratarse de la misma persona, aunque no revelaron la existencia de alguna prueba que pudiera dar con el paradero del autor.

La última vez que el gobernador había recibido amenazas fue el lunes pasado, cuando contó que tuvo que sacar a su familia de la ciudad para poder resguardarlos ante un posible ataque. En ese momento, Pullaro se encontraba en pleno acto en el Registro Civil rosarino, pero la nota intimidatoria había sido dejada en la sede local de la Dirección Nacional de Migraciones.

Acerca de las intimidaciones que recibió el mandatario, Carbone planteó que estas se tratarían de “reacciones” a la decisión de alojar a los presos de alto perfil en un mismo pabellón para separarlos del resto de la población carcelaria y las restricciones que les aplicaron como, por ejemplo, el incremento de las requisas y la reactivación de inhibidores de señal para que perdieran el contacto con el exterior.

Pullaro denunció que en la gestión de Perotti los presos de alto perfil tuvieron varias libertades y pocos controles

Pese a las consecuencias que habría sufrido por las medidas, Pullaro reafirmó que “es importante que los narcos sigan alojados en estos pabellones de alto perfil porque sino van a seguir haciendo lo que quieren”. Incluso, reconoció que lamentaba tener que sacar a su familia de la ciudad, pero que se negaba a ponerlos en riesgo.

“Yo no los voy a exponer ni arriesgar”, ratificó el ex ministro de Seguridad santafesino al explicar que prefería que se fueran del distrito antes de que siguieran encerrados en su departamento. Asimismo, dio sus motivos para no asignarles una custodia personal al indicar que “no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacas un montón de recursos a la gente que no la están cuidando”.

Por otro lado, el gobernador apuntó contra la gestión de su antecesor, Omar Perotti, luego de que revelara las comodidades de las que gozaban los presos de alto perfil en Santa Fe. “Tenían teléfonos celulares, PlayStation, visitas íntimas todas las semanas y desde los pabellones organizaban el afuera con mucha violencia”, señaló en referencia a las imputaciones que han recibido reclusos por presuntamente haber comandado balaceras, homicidios y negocios vinculados al narcomenudeo.

“El narcotráfico no se combatió”, sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández al apuntar que “no hubo una política de persecución a las organizaciones criminales complejas en Argentina, el ingreso de droga fue casi como se quería y nadie la perseguía”, según expresó durante una entrevista con el programa Verdad Consecuencia (TN). Asimismo, consideró que las libertades que gozaban estaban vinculadas a una ideología que sostiene que “los presos son víctimas de un modelo social injusto y que tienen que estar poco tiempo o salir de la cárcel”.