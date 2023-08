El narco “Chaki Chan” quiere que lo muden de cárcel por miedo a los ataques y las requisas

Noviembre de 2022: "Chaki" fotografiado por la Policía Federal en la ferretería donde comandaba su negocio narco

Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, el narco de La Matanza que intentó copar con dealers y pistolas el barrio Las Antenas en Lomas del Mirador y que fue procesado a comienzos de este mes por la jueza Alicia Vence; pidió ser trasladado de la cárcel federal de Marcos Paz, donde se encuentra bajo prisión preventiva. El motivo: los miedos a los ataques a su seguridad personal, así como las repetidas requisas que el Servicio Penitenciario lleva adelante contra los acusados de narcotráfico de alto perfil.

Así lo indica un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, firmado por los jueces Alberto Lugones y Marcos Morán, que confirmó el rechazo de un hábeas corpus presentado por Guimil.

“Chaki” se encuentra bajo resguardo de identidad física, separado de otros presos. Por otra parte, tal como el fallo señala, él mismo pidió ser trasladado a un penal provincial.

“Ha de señalarse que el interno se encuentra bajo medidas de resguardo de su integridad personal -por él consentidas- y se ha constatado que se llevan a cabo las diligencias conducentes para transferirlo a una institución penitenciaria de la provincia de Buenos Aires -como pide la parte-, lo que no ha podido efectivizarse aún por la falta de cupo para realojarlo”, asevera el documento.

Por otra parte, los camaristas no tuvieron problema alguno con las requisas, que objetan otros detenidos de Marcos PAz como “Guille” Cantero, capo de Los Monos. “El encartado no precisa anormalidad concreta alguna sobre ellas, su genérica queja, de tinte subjetivo, no basta para ponerlas en tela de juicio”, criticaron en su fallo.

El arma incautada a "Chaki Chan"

Guimil fue detenido a comienzos de julio por la Policía Federal, que lo perseguía desde septiembre del año pasado, bajo las órdenes de la PROCUNAR con el fiscal Diego Iglesias, el fiscal Sebastián Basso y la UFI antidrogas de La Matanza bajo Julia Panzeri.

Ya habían ordenado intervenirle los teléfonos en enero de 2021, sin grandes resultados. En julio de 2020, el área de Drogas Ilícitas de Esteban Echeverría de la Policía Bonaerense recibió un anónimo en su contra que lo delataba por vender droga en su propio barrio.

En el medio, en mayo pasado, con una causa federal activa en su contra, “Chaki” intentó tomar el barrio Las Antenas con sus pistoleros, a 20 cuadras de Mataderos y la General Paz, para echar a los transas locales y vender droga él mismo. Los propios vecinos lo resistieron a tiros.

Chicos en el barrio Las Antenas, territorio codiciado por Guimil

En las redadas en su contra cayeron hampones, lugartenientes y culatas. Hubo cinco detenidos, entre ellos Esteban Quiñonez, los hermanos Héctor y Andrés Dibernardi, ex cuñado de Guimil. Se ordenó allanar 18 domicilios ubicados en diversas localidades bonaerenses, como La Tablada, Ciudad Evita, Ingeniero Budge, Isidro Casanova, Virrey del Pino.

El 2 de agosto pasado, la juez federal Morón Vence procesó con prisión preventiva a Guimil como jefe de una organización narco que dominaba, principalmente, la venta al menudeo en el Barrio Villegas de La Matanza. Además, le trabó un embargo de $22.000.000.

A “Chaki”, la jueza Alicia Vence no solo lo imputa por ser el organizador de una estructura narco: también lo acusa de lavado de dinero, con una investigación en donde interviene la PROCELAC.

Hay más. Fuentes del caso aseguraron a Infobae que, por otra parte, se investiga también una historia de corrupción policial para mantener al capo libre.

