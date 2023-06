Exclusivo caso Cecilia Strzyzowski: la declaración de Ciervo, el primer testigo de identidad reservada

Cecilia junto a César Sena y Marcela Acuña

El pasado 11 de junio, cerca de las 10, se presentó una persona en la fiscalía de Resistencia, Chaco. Por esos días, la conmoción por la desaparición de Cecilia Strzyzowski y la sospecha de su posible femicidio por parte de la familia Sena comenzaba a esparcirse a nivel nacional, junto a los detalles más escabrosos del caso. “Quiero declarar, pero tengo miedo”, dijo el potencial testigo frente al personal judicial. Le ofrecieron hacerlo bajo reserva de identidad, con el seudónimo “Ciervo”. El novedoso declarante aceptó las condiciones y comenzó a hablar.

El testimonio reservado, al que accedió Infobae de manera completa y el primero de cuatro que constan en el expediente por la desaparición de Cecilia, fue clave para delinear los primeros pasos de la investigación que, por el momento, cuenta con siete detenidos.

“Tomé conocimiento del caso por una persona, de quien no puedo brindar sus datos por temor a represalias”, comenzó a declarar el testigo de quien este medio no revelará ni siquiera su sexo para no comprometerla. Esta primera frase demuestra algo que es una constante en el caso: personas que intentan no hablar o decir lo menos posible por miedo. A pesar de que los Sena están detenidos, el temor sigue intacto en Resistencia.

El testigo de identidad reservada, luego, continuó: “Escucho que esa persona comentaba, de manera alterada, que el día viernes 2 de junio había sucedido algo en la casa de César Sena. Parece que él había matado a la novia”.

La última imágen de Cecilia antes de ser asesinada

Los fiscales que investigan el caso ubican el asesinato de Cecilia el viernes 2 de junio, entre las 10 y las 14, por lo tanto, esta primera parte de la declaración del testigo reservado permite sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que el mismo día del homicidio ya había personas que conocían lo que había sucedido y lo comentaba.

¿Cuántas personas, además de los detenidos, tomaron conocimiento ese mismo día del asesinato? Por otro lado, quien le comentó lo que había pasado con Cecilia, le mencionó a César como el asesino.

El testigo reservado, con evidente temor, siguió contando lo que había escuchado ese fatídico 2 de junio: “En ese momento (del asesinato de Cecilia), estaba presente la madre de César, de nombre Marcela. También sé que Gustavo Obregón y Fabiana González, los cuales son pareja, habrían acudido al lugar, aunque no sé qué tareas realizaron”.

El declarante tenía buena información. Es que el impacto de la señal de los celulares en las antenas de la zona, confirmaron que, efectivamente, César y su madre estaban en la casa al momento del homicidio y, horas más tarde, llegaron Obregón y su esposa, ambos laderos de los Sena.

La familia Sena junto a Cecilia

Ante preguntas de la fiscalía, “Ciervo” dijo que la conversación con esa misteriosa persona que le contó lo sucedido se dio ese mismo día: “Fue en horarios de la tarde, anocheciendo, que escuché a esta persona comentar que había sucedido algo en la casa de César Sena”.

En los albores de la investigación, esta declaración permitió encaminar a los investigadores y reafirmar algunas de las sospechas que tenían sobre los Sena que, para ese momento, ya estaban detenidos. Por esos días llegó otra declaración reservada que, en ese caso, dio detalles de cómo nació la relación entre Cecilia y César Sena y cómo fue su noviazgo.

En los próximos días se conocerá el pedido de prisión preventiva que están elaborando los fiscales. Allí, solicitarán que los siete detenidos queden presos, resta saber bajo qué calificaciones.

