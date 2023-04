“No puede ser que te maten por nada, no tienen derecho”, afirmó la hija del colectivero asesinado en La Matanza

Hija del colectivero asesinado en La Matanza: “No puede ser que te maten por nada, no tienen derecho” (Adrián Escándar)

“Estoy angustiada, con bronca y con impotencia porque mataron a mi papá como si nada. No tienen derecho a quitarle la vida a mi papá ni a ninguna persona”, señaló Daniela Barrientos ante la prensa durante el velatorio de su papá. El chofer recibió este lunes por la madrugada un tiro en el pecho cuando dos delincuentes subieron al colectivo que manejaba para robar a los pasajeros.

“Quiero que encuentren a los que están implicado en el asesinato de mi papá y paguen las consecuencias”, dijo la mujer ya que todavía uno de los agresores permanece prófugo.

Consultada acerca de si hubo “intencionalidad política” en el crimen de su padre, como sugirió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, Daniel dijo que en la fiscalía donde llevan adelante el caso le aseguraron que se trató de “un hecho de inseguridad”.

Daniel Barrientos, hija del chofer asesinado (Adrián Escándar)

Sin embargo, Berni planteó dudas al respecto: “No es un hecho habitual, nadie asalta un colectivo así, cuando uno investiga estos casos no es el modus operandi habitual”, aseguró.

De acuerdo a la versión que maneja Berni, los delincuentes cruzaron dos vehículos para detener la marcha del interno de la línea 620 que manejaba Barrientos. Además, utilizaron pistolas calibre 40, algo inusual.

Más allá de estas especulaciones, Daniela aseguró que “La Matanza es bastante jodida porque está rodeada de muchas villas” y que “en los kilómetros (de la ruta 3) siempre es muy conflicto, una zona roja”.

Te puede interesar: Último adiós al colectivero Daniel Barrientos: el recuerdo de sus compañeros y la caravana que realizarán para despedirlo

Como ejemplo, la mujer remarcó que su mamá vive en el km 28 y que “vive con miedo hasta para ir a tomar el colectivo”.

Compañeros del colectivero asesinado se acercaron a darle el último adiós (Adrián Escándar)

Daniela contó que es ex policía de la Bonaerense, que conoce perfectamente la zona donde mataron a su papá y cómo se manejan los funcionarios encargados de la seguridad.

“Berni habla mucho de mano dura y la policía de la Provincia está desamparada. Los efectivos no dan a basto, no hay móviles , no hay logística, no hay nada”, enfatizó.

“Ahora que no soy parte de la fuerza doy las gracias de haber tomado esta decisión ya que cuando iba a trabajar tenía que costear en moto las villas y hasta mi marido tenía miedo de que algo me pasara”, relató.

Al momento de recordar a su papá, a quien solo le faltaba un mes para jubilarse, dijo que “era una persona carismática y que por más que estuviera lleno de problemas siempre te tiraba un chiste; era una persona alegre y muy querida”.

Muchos de los compañeros de Barrrientes llegaron al velatorio manejando los colectivos de la Línea 620, donde trabajaba (Adrián Escándar)

Daniel Barrientos está siendo velado en la cochería Del Valle sobre la Ruta 3 en Laferrere. Allí se reunieron sus compañeros de la línea 620, así como familiares y amigos, para continuar el funeral que comenzó este lunes por la noche.

Será enterrado poco antes del mediodía en un cementerio privado de González Catán, la localidad donde Barrientos vivía. Los compañeros de la línea prepararon un cortejo especial: el ataúd será acompañado por cuatro colectivos de la 620.

Aclaraciones sobre la vida personal del chofer

Daniela aprovechó esa especie de conferencia de prensa que brindó frente a la casa velatoria para aclarar que la mujer que salió a hablar en los medios no es su mamá sino la pareja de su papá.

“Mi papá se separó hace 8 meses y me contó que estaba conociendo a una persona. Me desayuno muchas cosas. Veo las noticias es muy desagradable. Un papelón, una falta de respeto. Esa señora nunca apareció y si tanto realmente era la mujer de su vida, ¿dónde está ahora? La única que está sufriendo es mi mamá”, señaló mortificada.

Te puede interesar: Habló la viuda del colectivero asesinado: el último mensaje y los sueños que quedaron truncos

Andrea estaba en pareja con el chofer Daniel Barrientos desde hacía un año

Andrea, quien se presentó ante los canales de TV como la viuda del chofer, dijo: “Me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”.

Daniel y Andrea se habían conocido hace menos de un año. Él viudo y con un hijo de 14; ella separada y con una hija de 12: juntos decidieron formar una familia ensamblada. “Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. También teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Estaba muy complicado todo. No pudimos”, expresó en diálogo con C5N, y en un visible estado de shock.

Al igual que los compañeros de trabajo del chofer, Andrea manifestó que Daniel “ya quería jubilarse” y que estaba esperando “la contestación de la ANSES” para luego dedicarse a sus nuevos “proyectos”. “Últimamente, ya no quería ir a trabajar, no sé si por miedo, sino que quería disfrutar de la vida y de la familia que armamos”, sostuvo.

Seguir leyendo