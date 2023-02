Video: la bestial golpiza de una madre a su hijo que llegó a la Justicia cuatro años después

Video: el ataque de la madre a su hijo, filmado por la ex pareja acusada por abuso

En los últimos días, un hombre fue denunciado en Lanús por su ex pareja, con la que tiene una hija en común. El delito: abuso sexual, con un expediente en manos de la fiscal María Soledad Garibaldi. El sospechoso decidió responder con una carta tan vil como inquietante, un video que mantuvo en secreto durante cuatro años.

Lo había filmado él mismo, en el comedor de la casa que compartía con la mujer que ahora lo denuncia. El video retrata un momento íntimo, cotidiano, pero de una barbarie evidente. La mujer alimenta a su hijo, le da una papilla. El niño no es un bebé. Tenía ocho años al momento de la filmación.

“Abrí la boca, te estoy diciendo”, grita la mujer, mientras le golpea la cabeza al menor contra el respaldo de la silla, una y otra vez. “No me gusta, no me gusta”, grita el chico. “Te voy a matar”, replica la madre y la propina cachetazos. Y sigue: “¡Callate, callate!”. El hijo le repite que no quiere comer. Y ella lo amenaza: “Te voy a seguir pegando, ¿te gusta que te siga pegando?”.

La mujer, incluso, se queja de que los niños “le comen la comida” tras golpear al chico y arrojarlo al piso. “El chocolate dos días dura”, asevera. Una niña, un poco menor que el chico golpeado, pasa con una escoba.

El hombre que filma no detiene nunca la situación, no interviene. Apenas acota un monosílabo al final del video, echado en un catre. Calló en ese entonces y calló por años. Mantuvo esta golpiza en un pen drive durante cuatro años, una carta en contra de su ex. La fiscal Garibaldi entendió más allá de la vileza y la cobardía de la situación: este caso de maltrato infantil debía ser investigado y los menores en esa casa debían ser protegidos.

Esta semana, la DDI de Lanús-Avellaneda irrumpió en la casa a pedido de Garibaldi, con un allanamiento firmado por el juez Esteban Baccini. Encontraron al niño golpeado, hoy de 11 años. Otros tres menores estaban allí. Todos fueron puestos a resguardo en un hospital de la zona, con la intervención del Servicio Social local.

La mujer quedó sujeta a la investigación. Aún no fue detenida. Garibaldi se encuentra abocada a producir las pruebas para llegar a su arresto. Hallar lesiones es clave para generar una imputación mínima en términos del Código Penal, así como una posibilidad, la fiscal precisa acusar a la madre en términos de la ley. Si no halla elementos para imputar un delito, entonces no podrá existir una causa penal contra la mujer. La identidad de la sospechosa es omitida en este artículo: exponerla implica exponer a su víctima.

En abril de 2021, la fiscal investigó en la zona de Monte Chingolo uno de los casos más aberrantes de la historia reciente. M.O., rosarina, de 36 años, y su pareja, E.H., también rosarino, fueron detenidos en la casa que alquilaban en la calle Bouchard de Gerli, en un operativo de la División Trata de Personas de la Policía Federal.

M.O. había realizado posteos en grupos swinger de Facebook de la zona Sur semanas antes, donde ofrecía sexo por dinero, tríos a tres mil pesos, packs de fotos y videos. Ofrecía como lugar para los encuentros la misma casa donde la detuvieron, que compartía con sus hijos y una menor de 12 años, su sobrina, hija de su hermana fallecida años atrás, cinco menores en total.

Quien era prostituida, precisamente, era su sobrina, que vive con una discapacidad mental leve.

Seguir leyendo: