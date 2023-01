El video de la brutal golpiza a un joven en Santa Fe: lo atacaron mientras estaba inconsciente en el piso

Las imágenes de la brutal golpiza en Santa Fe (Captura de video)

Mientras en Dolores se desarrolla el juicio a los ocho acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes y a patadas en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020, un nuevo episodio de violencia de similares características se registró en Las Rosas, Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por el sitio local, Las Rosas Digital, el hecho ocurrió el sábado por la mañana en la esquina de Italia y Paso de los Andes, una zona comercial que, en ese momento, era muy transitada. En ese contexto, un joven golpeó con extrema violencia a otro y siguió golpeándolo en el piso, luego de dejarlo inconsciente.

El brutal ataque fue grabado por un testigo, que registró con su celular el momento en el que el agresor toma impulso y le da una patada voladora a la víctima, que caminaba por la calle.

Por el fuerte golpe a la altura de la cabeza, el joven se desploma contra el piso en aparente estado de inconsciencia. Sin embargo, el atacante continúa pegándole mientras está tendido en el asfalto. Luego de la patada, le pega con una botella -en apariencia de plástico- y luego le da un golpe de puño en la zona del rostro.

Frente a la ferocidad del ataque, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar con desesperación para pedirle al agresor que se detuviera. “¡Ey, loco! ¿Qué te pasa?”, exclamó una mujer horrorizada. En tanto, otro testigo se puso en medio de los jóvenes y logró que el atacante se detuviera y se retire de la escena.

Al final del video, se escucha a la mujer pedir por una ambulancia. Al mismo tiempo, varias personas rodean al joven en el piso e intentan ayudarlo. Aún no trascendió la razón que motivó de la brutal golpiza.

Poco después, el joven fue asistido por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMco) y se le realizaron los estudios correspondientes, entre ellos una tomografía computada que no arrojó complicaciones importantes.

Sin embargo, fuentes sanitarias informaron que la víctima sufrió secuelas por los golpes, como edemas y lesiones de distintas consideración por las que deberá ser controlado, detalló el medio local.

El hecho fue además denunciado en la Comisaría 1° de Las Rosas.

El ataque en Cañuelas.

Hace seis días, a la salida de un boliche en Cañuelas, Demián Páez, un chico de 18 año fue atacado por una patota mientras esperaba un remise junto a dos amigos. Una cámara de seguridad registró los instantes finales de la salvaje agresión.

Las imágenes muestran el momento en el que un joven se dirige hacia Páez, vestido con remera y pantalón negros, y le propina un golpe de puño. Ya de espaldas, la víctima es empujada al piso por otro atacante. Al querer reincorporarse por sus propios medios, vuelve a ser agredido por el mismo joven con una brutal patada que lo deja tendido en el piso, inmóvil.

El joven fue trasladado al hospital Marzetti de Cañuelas donde los médicos de guardia se negaron a atenderlo.

“Me llevaron hasta el hospital pero no me atendieron. Me dejaron ahí hasta que quede un toque consciente y apenas pude caminar ya me soltaron. Dijeron que estaban cansados de atender a chicos que salían borrachos y de pelearse. Yo había llegado inconsciente al hospital ese”, relató Demián, en diálogo con el canal de noticias TN, acompañado por sus amigos Brad y Lucía.

Al regresar a su casa, Cinthia, su madre, observó las graves secuelas que tenía su hijo por el ataque en patota y se lo llevó directamente al hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde recibió las curaciones correspondientes y fue sometido a distintos estudios de rigor para descartar lesiones de gravedad.

“Le hicieron estudios y una resonancia, que por suerte dio bien. Ahora va a tener que ir a un odontólogo, porque de las trompadas que le dieron perdió dos dientes y le partieron otros”, contó la mujer a InfoCañuelas.

