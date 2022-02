Cositorto, el CEO de Generación Zoe, habló desde el Caribe: “Estamos de viaje, no salimos del país con pedido de captura”

Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, la organización acusada de regentear un esquema Ponzi masivo, que es buscado por Interpol por estafa y asociación ilícita, apareció. Lo hizo por medio de una videollamada desde la República Dominicana, según sus dichos, y dijo que es víctima de una campaña de desacreditación, que es atacado y difamado, que las denuncias son sobre bases falsas y que llegaron luego de la mediatización del caso. “Nos paralizaron la empresa hace 100 días, después de todos los ataques y difamaciones empiezan las denuncias”, se quejó.

“Estamos de viaje. Nosotros no salimos del país con pedido de captura” , se excusó Cositorto en diálogo con El Trece esta tarde y cuando le consultaron sobre la cirular de Interpol que pesa sobre su cabeza desde esta semana. Dijo que se presentará ante la Justicia cuando se lo diga su abogado y deslizó: “Con lo lento que es la Justicia tardan las cosas, tanto para subir como para bajar”.

La fiscal cordobesa Julia Companys pidió la captura internacional de los jefes de Zoe el 17 de febrero luego de recibir las primeras tres denuncias (llegan a más de 10) por estafa en Villa María, donde la organización tenía su segunda mayor oficina en el país. Tras esa solicitud, Cositorto transmitió en vivo via Zoom y Youtube desde el Caribe donde les pidió cien dólares a sus seguidores por sesiones privadas de coaching. El líder y CEO de Zoe ya era oficialmente un prófugo. Este jueves detuvieron a una policía en Córdoba por encubrir a Generación Zoe y filtrar información de allanamientos y hay otros tres agentes involucrados.

El anuncio que lanzó tras su pedido de captura

“Voy a volver a la Arentina en el momento que sea conveniente y me lo diga el abogado. Además, no voy a ir si no acabo de cerrar negociaciones a nivel mundial para garantizar la salud economica de nuestra gente, mental y emocional”, comenzó su speach el prófugo y siguió: “Quién les va a devolver los fondos si a nosotros nos destryuen la compañia simplemente porque crecimos un 7 mil por ciento el año pasado. ¿Cuál fue el problema? La empresa venía cumpliendo hace cinco años en tiempo y forma, y los últimos tres con un crecimiento muy fuerte”.

Para Cositorto la causa en su contra que se impulsa desde la Justicia cordobesa está armada: “Fuimos atacados de manera mediática con una campaña brutal, desacreditándome, hablando barbaridades, mentiras, haciéndose los graciosos desde Twitter y, obviamente, se generó una corrida brutal en el mes de enero que la pudimos sostener con casi 17, 18 millones de dólares. No conozco una persona que te estafe y salga a poner 17, 18 millones de dólares”.

Y continuó: “Han paralizado la empresa, han ido patotas con cuchillos, con armas... Nos han sacado en todos lados. Qué empresa puede pagar una cuota si nos paralizaron la compañía con 43 sucursales abierta”. También sostuvo que Generación Zoe es “un fideicomiso administrativo”. “Hasta adelantábamos el dinero a la gente. somos más humanos que cualquier organización”, se quejó.

Noticia en desarrollo