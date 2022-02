La disputa territorial entre bandas narco en Puerta 8 y las sospechas de los investigadores sobre la droga de la muerte

El lugar en medio de los allanamientos (Télam)

El barrio Puerta 8 en la localidad de Tres de Febrero captó la atención de la sociedad después de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, llegara ayer por la tarde acompañado de efectivos policiales y allanaran un búnker de venta de drogas. La noticia ya había empezado a circular y la cifra de muertos en distintos hospitales del conurbano comenzaba a hacerse pública. El motivo de su fallecimiento apuntaba a que las víctimas habían consumido cocaína envenenada que habían adquirido allí, en el lugar donde Berni se encontraba.

Poco tiempo después de esos operativos, la cifra de muertos aumentó. Hasta el momento que se escribió esta nota eran 20 personas fallecidas y al menos 74 internadas en distintos hospitales del conurbano bonaerense, mientras el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, confirmaba todas las sospechas: la cocaína había salido de Puerta 8. El sitio, según indicaron los investigadores del caso a Infobae, es un punto estratégico para la compra y venta, ya que abastece a las localidades de Loma Hermosa, Villa Bosch y parte de Caseros.

Así vendían droga en Puerta 8, en 2018

De este modo, el territorio cotiza . Por eso, la primera sospecha que deslizó el fiscal Lapargo se trató de que no fue un error de los narcos de la zona sino que alguien puedo haberla envenenado para complicarles el negocio y robarles el punto. Sin embargo, por el momento, las hipótesis son varias.

Lo cierto es que Puerta 8 es un conocido lugar dedicado a la compra y venta al narcomenudeo. Desde 2017, los investigadores policiales y judiciales realizan allanamientos en la zona. En esa época los vecinos del sitio comenzaron a denunciar a los narcos. Tras un año de allanar los distintos búnkers, en 2018 la Policía Federal finalmente había logrado desintegrar a la organización que operaba.

Sin embargo, como el territorio manda, rápidamente otra banda tomó el mando y comenzó la nueva operatoria. Según indicaron fuentes que conocen la zona a infobae, la nueva organización venía de la localidad de San Martín. Los informantes apuntan a una conocida como la “banda del 18″, del barrio 18 de septiembre, un territorio que solía controlar el narcotraficante ahora detenido, Miguel Ángel Villalba, más conocido como “Mameluco”.

Las calles del barrio

Otro detective que recorre el barrio detalló a Infobae, que la sospecha es que “la banda del 18″ a fines del año pasado se fue del lugar, porque los vecinos los querían echar. Así, según ese investigador, ahora los que controlarían la zona sería una organización mixta, entre ex miembros de “la banda del 18″ y residentes del barrio.

Así, la Policía Bonaerense llegó al mediodía a Puerta 8 y concretó una serie de detenciones. Según los últimos datos que brindaron fuentes judiciales, había al menos 10 detenidos. Sin embargo, los vecinos denunciaron que los arrestados en realidad eran “perejiles”.

Mientras tanto, la investigación para conocer qué fue lo que ocurrió, continúa. En ese sentido, el fiscal general del departamento judicial San Martín, Marcelo Lapargo, insistió en que, aunque se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas narco, se trata de un hecho “absolutamente excepcional”.

Berni en el lugar (Gustavo Gavotti)

“¿Había tenido un caso similar?”, le preguntó el periodista Diego Leuco, en Radio Mitre. Y el fiscal general no dudó: “Nunca, jamás. La gente dice que esto pasa en Centroamérica o en otros lugares, pero la verdad que nunca”.

“Puede ser un ajuste de cuentas, pero es conjetural. Yo digo que esto es absolutamente excepcional, no es algo que suceda habitualmente para que yo pueda compararlo con otro caso y decirle ‘esto es lo que pasa en un ajuste de cuentas entre bandas’, porque no tenemos antecedentes”, había considerado anteriormente Lapargo, en declaraciones a TN, dejando entrever que, aunque aún no pueden confirmarlo, es la principal hipótesis que manejan los investigadores.

En ese mismo sentido, fuentes judiciales afirmaron a Infobae que sospechan que el envenenamiento de los estupefacientes “fue intencional”, aunque se desconoce aún con qué lo contaminaron. “No es un error de cocción, porque si no pasaría cada tanto. Ni tampoco es un exceso de pureza, tendría el efecto de sobredosis, que no fue el caso”, ampliaron. “Con los elementos que se cortan habitualmente ninguno provoca muertes como ocurrió en este caso... Esto está claro, alguien los quiso jorobar a los que vendían ahí, porque ese lugar allanado fue donde se vendió”, concluyeron con respecto al asentamiento conocido como Puerta 8, en el municipio de Tres de Febrero.

