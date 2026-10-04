Costa Rica

Costa Rica sumó empleos, pero también creció el desempleo tras el aumento de la fuerza laboral

Un estudio alertó que el porcentaje de desocupados sin secundaria completa subió de 41.4% a 45.5% entre 2025 y 2026, profundizando las brechas de inserción laboral

Personas escalando una pila de libros y diplomas hacia íconos de engranajes, vehículos, toga académica y símbolo de salud sobre fondo claro.
Costa Rica registró la creación neta de 22,291 empleos y un aumento de 19,867 personas desocupadas entre junio y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica registró una creación neta de 22,291 empleos, aunque la cantidad de personas desocupadas aumentó en 19,867 durante el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2026. El resultado se explicó porque la fuerza de trabajo creció en 42,158 personas, por encima de la expansión del empleo.

Esto datos según el informeCrece el empleo y el desempleo en Costa Rica, elaborado por la economista Roxana Morales Ramos, del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

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El análisis, basado en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), muestra un mercado laboral con creación de puestos, aunque con diferencias entre sectores, tipos de ocupación y niveles de calificación.

La mayor parte de las personas que se incorporaron al desempleo fueron hombres, que representaron cerca del 80% del aumento. El informe indica además que el 99.5% de ese grupo tenía experiencia laboral previa. El 56% tenía entre 35 y 44 años, mientras que el 63% contaba con primaria completa como máximo nivel educativo.

Una mujer de espaldas sostiene un currículum frente a un hombre con traje y anteojos sentado ante una mesa de madera.
Los hombres representaron cerca del 80% del incremento en el desempleo y el 99,5% de ellos contaba con experiencia laboral previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comercio, enseñanza y transporte concentraron los mayores aumentos

En cuanto a las actividades económicas, comercio y reparación encabezó los aumentos, con 47,942 empleos más respecto del mismo trimestre móvil del año anterior.

Le siguieron Enseñanza y salud, con 33,835 puestos adicionales, y Transporte y almacenamiento, con un incremento de 23,117 empleos.

En sentido contrario, la Industria manufacturera perdió 29,857 empleos. También hubo descensos en Comunicación y otros servicios, con 25,427 puestos menos; Servicios de intermediación financiera y seguros, con una baja de 18,650; y Servicio doméstico, que redujo su ocupación en 11,466 personas.

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El documento vinculó el retroceso en manufactura con el comportamiento de la actividad del sector. Según el informe, el Índice Mensual de Actividad Económica de la industria manufacturera tuvo en julio una variación interanual de -0.56%, frente al crecimiento de 9.6% que había registrado en julio del año anterior.

Collage de cinco imágenes: un joven ensamblando componentes electrónicos; dos jóvenes recolectando vegetales; dos jóvenes trabajando en oficinas con computadoras.
El sector de comercio y reparación encabezó la generación de puestos de trabajo con un incremento de 47,942 ocupaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, entre las trabajadoras, las pérdidas más marcadas se ubicaron en Manufactura, Intermediación financiera y seguros y Servicio doméstico. Los aumentos, en cambio, se concentraron en Administración pública, Comercio y reparación y Enseñanza y salud.

Entre los hombres, las principales caídas corresponden a Comunicación y otros servicios, Manufactura e Intermediación financiera y seguros. Los mayores avances se registraron en Comercio y reparación, Enseñanza y salud y Transporte y almacenamiento.

El empleo creció en ocupaciones de calificación media y alta

El informe señaló una recomposición de la ocupación según el nivel de calificación. Durante el último año, el país perdió 48,937 empleos no calificados, mientras creó 41,722 puestos de calificación media y 39,914 de calificación alta.

Este cambio se observó tanto entre hombres como entre mujeres. A la vez, aumentó el empleo asalariado y la cantidad de empleadores, mientras disminuyó el trabajo por cuenta propia.

Por sector institucional, el estudio registró una pérdida neta de empleos en el sector privado y un aumento en el sector público. Ese comportamiento también se presentó entre ambos sexos.

El documento advierte que la expansión de las oportunidades laborales no alcanzó por igual a toda la población. La creación de puestos se concentró en ocupaciones que exigen niveles medios y altos de calificación, mientras retrocedieron los trabajos no calificados.

Vista de una sala de universidad con mesas largas y múltiples estudiantes sentados, cada uno frente a un monitor y teclado. Libros y bebidas están en las mesas.
El mercado de trabajo redujo 48.937 empleos no calificados, mientras creó 41.722 puestos de calificación media y 39.914 de calificación alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creció la proporción de desocupados sin secundaria completa

La ECE mostró que el porcentaje de personas desempleadas que no terminó la educación secundaria pasó de 41.4% en el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2025 a 45.5% en el mismo período de 2026.

El informe plantea que estos datos refuerzan la necesidad de ampliar la inversión en educación, formación técnica y educación superior para que más personas desarrollen las competencias requeridas por el mercado laboral. También señala la necesidad de generar oportunidades para quienes enfrentan mayores dificultades de inserción por sus menores niveles educativos y de calificación.

El análisis concluyó que el desafío consiste en combinar la formación de la fuerza laboral con políticas que amplíen las posibilidades de empleo para grupos con trayectorias educativas y ocupacionales distintas.

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