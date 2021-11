Qué determinó la pericia clave del caso de la joven que cayó por el hueco de un ascensor en Pinamar

Alicia Sánchez, la víctima.

Un grupo de ingenieros expertos en ascensores de la Policía Federal Argentina llegó esta semana a Pinamar para investigar la muerte de Alicia Sánchez, la joven de 25 años que falleció al caer por el hueco del elevador de un edificio de la ciudad balnearia hace diez días. Las conclusiones de los peritos fueron sumamente contundentes y le permitieron a la Justicia avanzar contra uno de los imputados. El punto más importante que tiene el informe es que e l aparato, efectivamente, falló . Por el momento ninguno de las personas que estaban con la joven en la fiesta a la que había asistido esa noche están acusados. La culpa en la muerte de Alicia puede pasar por otro lado.

La reconstrucción de la noche del hecho que configuró el fiscal Juan Pablo Calderón indica que Alicia estaba en una fiesta en el departamento de un amigo, en el piso 10 del edificio ubicado en Constitución, entre Simbad y Del Libertador. Había al menos quince personas más. Cuando ya era la madrugada del sábado, cerca de las 3:30, tocó el timbre el hermano de la víctima para sumarse a la celebración. Alicia se ofreció a bajar y abrir la puerta. Fue la última vez que la vieron con vida.

Luego de algunos minutos de espera, el hermano de Alicia volvió a insistir con el timbre. “¿Y? ¿Me abren o no?”, dijo a través el portero eléctrico. Allí comenzó la desesperación. Luego de buscar a la chica por todo el edificio, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba en el fondo del hueco del ascensor.

Según el informe preliminar de la autopsia, Alicia sufrió múltiples lesiones en su caída, en la que impactó contra el ascensor que estaba varios pisos abajo. Luego de caer, según se pudo determinar, alguien llamó al ascensor, lo que provocó que fuera arrastrada: eso le causó nuevas lesiones y, finalmente, la muerte.

En base a los coincidentes testimonios de todos los presentes en la fiesta y de distintas pruebas adicionales, el fiscal descartó que alguien haya acompañado a Alicia cuando se disponía a bajar a abrirle a su hermano. “La chica estaba sola al momento de la caída. Eso quedó comprobado”, explican fuentes del expediente.

Foto del expediente: el ascensor donde murió Alicia.

Así, la principal hipótesis se centró en una posible falla del ascensor y en una caída involuntaria de la víctima. Por ese motivo es que se convocó a los expertos de PFA.

El jueves pasado llegó a Pinamar el equipo de ingenieros desde La Plata con el objetivo de revisar el ascensor. Durante todo el día hicieron múltiples pruebas. La primera conclusión a la que arribaron es que las puertas habían sido cambiadas recientemente . Se trata de las llamadas “abanico” o “plegables” que se abren de forma manual, tal como muestran las fotos del expediente que acompañan esta nota.

Según los peritos, este tipo de puertas, sumamente comunes, tienen dos trabas de seguridad cuando el cubículo no está en ese piso. En la teoría, si uno de esos pestillos no se activa correctamente, la puerta debería quedar inutilizada pero “pueden fallar”, según los expertos. ¿Qué significa eso?. Que con hacer una mínima fuerza la puerta se abre igual aunque el ascensor no esté en ese piso .

“Si nos ponemos en el lugar de lo que le pudo pasar a la chica, evidentemente, la puerta falló y se abrió sin el cubículo en ese piso. Por una cuestión física, además, ese vacío del agujero del hueco ascensor genera una energía que si uno se da cuenta cuando está realizando el paso probablemente no pueda volver para atrás”, explica uno de los peritos que trabajo en el edificio.

No es la primera vez que se investigan muertes de este estilo y, curiosamente, todas guardan algunas coincidencias. Tal como contó Infobae, el 8 de julio pasado Lucero Fresco, una joven marplatense de 23 años, también cayó por el hueco del ascensor de un edificio y murió. Lo mismo pasó con Karol Fernández, una estudiante de 24, en Retiro.

Los peritos encontraron una falla en el mecanismo.

En los tres casos se trató de jóvenes mujeres, en los tres edificios las puertas eran manuales y plegables y, además, ninguna vivía en ese edificio sino que eran invitadas ocasionales que no estaban acostumbradas al uso de este tipo de ascensores.

Volviendo al expediente que investiga la muerte de Alicia, el fiscal Calderón decidió profundizar la investigación en contra del técnico del ascensor que actualmente está imputado por homicidio culposo. El especialista revisó el aparato 15 días antes de la muerte de la joven y dios su visto bueno en una oblea con su firma que todavía permanece adherida a uno de los vidrios del ascensor.

Una vez que esté incorporado al expediente el informe completo de los peritos es muy probable que se procese al técnico por la negligencia de no haber advertido que el ascensor podía fallar. Esa advertencia, quizás, podría haberle salvado la vida a la joven.

