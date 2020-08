La mamá de Facundo Astudillo Castro se reunió con Axel Kicillof y volvió a criticar a Sergio Berni

Cristina Castro y Axel Kicillof se reunieron este jueves en La Plata

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril pasado cuando intentaba llegar a dedo a Bahía Blanca desde su pueblo Pedro Luro, mantuvo una reunión este jueves por la mañana con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La mujer dijo que se lleva “transparencia” y que se va “conforme”, pero también aclaró que espera más respuestas y volvió a ser muy dura con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, a quien acusó de “bocón”.

La reunión duró dos horas. Primero fue a solas entre Kicillof y Castro y luego se sumaron los abogados de la mujer, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y parte del equipo del gobernador. “Me llevo algunas respuestas, le dejé preguntas que me irá respondiendo. Quiero confiar en que las cosas serán transparentes. No me gusta la política, no me caso con nadie. Prefiero confiar en las respuestas. Me voy con algunas respuestas y quiero ver cambios”, comentó la mujer a la salida del encuentro.

Castro aclaró que le “faltan muchas respuestas que se responderán a medida que avance” la investigación. Y fue muy dura contra Sergio Berni: “Que deje de mentir Berni, está diciendo cosas que no son”. En ese sentido, la mamá de Facundo confesó que le dijo a Kicillof: “Usted tiene un ministro que es un bocón” .

Cristina no contó detalles de la reunión con Kicillof pero aseguró que pidió “transparencia” en la investigación de los hechos: “Creo que hay muchas cosas que no se saben y no quiero que pase nunca más. A mi hijo no me lo va a devolver con vida nadie. Yo buscaba a mi hijo y me lo voy a llevar en un cajón” .

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril

La querella que representa a la mujer denunció el delito de desaparición forzada de persona y acusa a la Policía Bonaerense. Según su hipótesis, agentes de los pueblo de Mayor Buratovich y Teniente Origone, los pueblos más cercanos a Pedro Luro sobre la Ruta Nacional 3, son responsables. “Dijimos desde el principio que la Policía está cebada y son ellos los que nos tienen que dar respuestas. Cuando dijimos ‘nunca más’ era nunca más en serio”, advirtió Cristina Castro.

Sobre lo que le dijo Kicillof la mujer aclaró que prefería no comentarlo. Solo contó: “Me dijo ‘asumí hace tan poco y quiero hacer tanto'. Me voy conforme. Respondió sobre algunas inquietudes respecto de la causa cuando estaba en Provincia, sobre las otras me llevo el compromiso”.

La causa inicialmente fue tramitada por una fiscalía provincial y se averiguaba el paradero. Pero nunca se avanzó. De hecho, la madre hizo la denuncia cinco semanas después del 30 de abril. Posteriormente la querella denunció la desaparición forzada y eso permitió que se investigue en el fuero federal. El fiscal a cargo es Santiago Ulpiano Martínez, quien es cuestionado por la querella, que ya pidió dos veces su recusación, aunque en ambas ocasiones fue rechazada por la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.

Cristina Castro junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio

El lunes 24, un día antes de que comenzara la autopsia al cuerpo que podría ser de Facundo, la mamá del joven fue recibida por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Según pudo saber Infobae de fuentes del Gobierno, el jefe de Estado le transmitió a la madre de Facundo que se encargará personalmente de que los responsables de la desaparición del joven paguen sus consecuencias. Y le dijo que no pensaba hacer una defensa corporativa de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, le pidió tiempo para sacar alguna conclusión al respecto hasta saber el resultado de las pericias de ADN. Según adelantó este medio, esos resultados estarán dentro de 10 días. “Lo miré a los ojos, tengo que mirar a las personas a la cara para saber si están mintiendo. Me ha dejado conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir para que todo salga a la luz y se sepa la verdad”, dijo la mujer al salir de esa reunión con Alberto Fernández.

