Video: llevó a su hijo de 11 años a cortarse el pelo y asaltó al peluquero con un revólver de juguete que tenía el chico

La secuencia del asalto en la peluquería.





El sábado por la tarde, poco antes de las 16, Silvio Oscar Díaz, un hombre de 45 años, llegó con su hijo de once a una peluquería en la esquina de las calles Uzal y Debenedetti, en la localidad de Munro, partido de Vicente López, luego de que las peluquerías regresaran a sus actividades con fuertes medidas de seguridad tras un largo período de cierre por la pandemia. Hasta aquí, nada raro, un hombre vecino de la zona y su hijo, en un sábado. El corte de pelo sería para su hijo.

Así, el chico esperó su turno, se subió a la silla y el peluquero le cortó el cabello. Luego, tras bajar de la silla, el chico le entregó a su padre lo que llevaba en su cintura: un revólver, que resultó ser de juguete. Su padre golpeó al peluquero y le robó tres mil pesos en efectivo. El chico se mantuvo en silencio, no gritó ni se alteró durante el transcurso de todo el asalto.

Todo fue grabado por una cámara de seguridad, a la que accedió Télam. Poco después, tras un llamado al 911, la Policía Bonaerense capturó al padre y al chico a las pocas cuadras, en la calle San Lorenzo al 3300. ”En el momento de la aprehensión, la policía pudo ver cómo el nene descartó el arma, que finalmente quedó comprobado que era un revólver de juguete” , dijo a Télam una fuente judicial. Al tener sólo 11 años y ser inimputable, el niño fue entregado a su madre en la comisaría, pero el padre quedó aprehendido, con una causa a cargo del fiscal Gastón Larramendi, de la UFI de Vicente López Oeste.

Díaz fue indagado esta mañana. Su excusa fue insólita, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae: “Estaba empastillado. El que robó fue mi nene” , dijo el hombre.

Díaz tras su detención (foto: Télam)

Un chequeo en el sistema descubrió una condena previa de 3 años y 6 meses del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25, un robo en banda con arma de fuego de utilería en territorio porteño. La condena, según su prontuario, fue cumplida.

Ahora, se le suma el mismo delito con el agravante de que involucró a un menor: la pena mínima será de cuatro años. La madre del chico no declaró tras llevarse al pequeño. La Justicia de menores intervino, pero no puede imputar al chico debido a su edad. Si interviene un juzgado civil podrá disponer algún tipo de medida de abrigo, aunque no parece probable. Del expediente no surge que el menor haya dicho algo en particular en todo el transcurso del hecho.

Larramendi pedirá la detención de Díaz en las próximas horas.

