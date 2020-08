Le robaron el celular en vivo a una periodista mientras hacía un móvil y después la madre del ladrón le pidió perdón

El robo sufrido por una periodista en Córdoba

Una periodista sufrió el robo de su celular mientras realizaba una nota en vivo en Córdoba. La movilera entrevistaba a un chófer de colectivos cuando fue sorprendida por un ladrón que le arrebató el teléfono y escapó corriendo. A los pocos metros, el delincuente fue detenido y la periodista recuperó su celular, pero lo que nunca imaginó fue que después del hecho, la madre del ladrón se le acercó, la abrazó y le pidió perdón.

La escena fue grabada y rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de hoy en el Barrio Cerveceros, donde Flavia Fochesato, periodista de Telefé Córdoba, dialogaba con un conductor de la línea 20 sobre los nuevos recorridos de los colectivos en medio de la cuarentena por el coronavirus, cuando fue sorprendida por el delincuente.

“No, no... Chicos, me robó el celular”, advirtió en plena transmisión la periodista, para luego lanzarse a correr en vivo para intentar atrapar al delincuente, algo que finalmente no logró. En las imágenes se la ve frustrada tras el robo, al borde de las lágrimas y a los conductores incrédulos por la situación que atravesaba su compañera de trabajo.

Luego, la Policía de Córdoba salió a buscar al ladrón, al que detuvo poco después con el celular de la periodista. El delincuente, de 20 años, vivía por la zona donde ocurrió el asalto, informaron.

De este modo, la periodista fue a recuperar su celular a los tribunales locales, que había sido llevado como parte de la evidencia por el hurto.

Allí ocurrió una escena que, según detalló Fochesato en una entrevista radial, nunca imaginó. “He vivido un momento que no sé cómo describirlo puesto que llegó la mamá del chico cuando ya lo habían atrapado y me pidió perdón por lo que había hecho, de manera desesperada, abrazándome fuerte y agarrándome fuerte de los brazos” , relató Fochesato.

Debido a que la escena quedó grabada y su viralización fue inmediata, la filmación llegó a las manos de la madre del joven ladrón.

Así, contó que la mujer está desesperada por la situación en la que se encuentra su hijo ya que “no puede sacarlo de la droga”.

“Vos recuperaste tu celular por suerte, yo no puedo recuperar a mi hijo”, señaló Fochesato que le dijo la mujer.

La periodista asaltada

Por otro lado, en medio de una nueva ola de robos, tras la caída del delito por el efecto de la cuarentena obligatoria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió a los sucesivos hechos de violencia que vienen ocurriendo en el país y, especialmente, en el conurbano bonaerense. Luego de tres meses donde se aplacaron los delitos debido al aislamiento obligatorio, los robos a mano armada aumentaron y suelen ser noticia cada día.

Entrevistada desde Washington por Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center, la ministra dijo que en el gobierno nacional “estamos viendo que hay hechos de violencia que se están produciendo, en ocasión de robos, que están alertando, sobre todo, los medios de comunicación, que los hacen visibles y que siguen los casos”.

Frederic consideró que “no son muchos casos” y que en Argentina “tenemos, por suerte, una gran intolerancia a la violencia”. En ese sentido, agregó: “Eso es lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que se generan”.

“Aún cuando no sea el problema que es en Brasil o México, cualquier hecho de violencia donde muera una persona o es asesinado un supuesto ladrón tiene una gran repercusión pública y genera una gran indignación pública”, consideró la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, al tiempo que asumió que “eso nos trae muchos dolores de cabeza pero, a la vez, es una ventaja para no ceder al avance de este tipo de comportamientos”.

Seguí leyendo

Sabina Frederic: “No son muchos los robos, los medios de comunicación los hacen visibles”

Video: llevó a su hijo de 11 años a cortarse el pelo y asaltó al peluquero con un revólver de juguete

Indignante: el video que muestra el violento robo a un padre que paseaba con su hijita en Quilmes