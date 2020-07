Las fuerzas federales continúran con los rastrillajes en busca de Facundo Astudillo

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez hace 88 días

Efectivos de distintas fuerzas de seguridad federales realizarán este lunes un nuevo rastrillaje en busca de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril.

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a la división Canes, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Aeronáutica continúan buscando a Astudillo. Unos 50 efectivos de dichas fuerzas participaron este fin de semana de los rastrillajes pero hasta el momento arrojaron resultados negativos.

Ayer se rastrilló desde la zona de las vías del ferrocarril y el acceso hacia el distrito de Villarino hasta la estación de trenes Aguará en la localidad de Cerri, partido de Bahía Blanca. Según precisaron fuentes policiales, el operativo que se llevó a cabo durante toda la jornada abarcó un tramo de la Ruta 3, y se trabajó con perros de la Policía Federal, dos drones de última generación, y buzos tácticos de la Prefectura en cursos de agua y bajo puentes.

Los drones realizaron la cobertura de las zonas más afectadas por el barro, ya que durante la semana pasada se registraron intensas lluvias que dificultaron la búsqueda del joven de 22 años; mientras que Gendarmería caminó sobre las vías del ferrocarril. El operativo de búsqueda continuará este lunes luego de haber rastrillado 14 kilómetros. Voceros precisaron a Infobae que “restan aproximadamente 7 kilómetros”.

Producto del mal tiempo de días atrás, el operativo se reanudó el sábado aunque “en varios sectores había mucho barro y agua”. El mismo contó con la colaboración de la empresa Ferro Expreso Pampeano, que aportó un vehículo para transitar sobre los tramos de la vía ferroviaria, como así también para trasladar efectivos de las fuerzas de seguridad.

Este lunes continúan los rastrillajes

A 88 días de la desaparición de Astudillo, su familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada”, y que al menos nueves oficiales de la Policía bonaerese desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa. Ante las sospechas que recaen sobre los efectivos provinciales, la Justicia Federal de Bahía Blanca derivó a las fuerzas federales para que intervengan en la búsqueda.

Lo último que se supo de Facundo es que salió de su casa de Pedro Luro el 30 de abril para ir a ver a su novia en Bahía Blanca, en plena cuarentena estricta y fue detenido en un retén policial donde le labraron un acta por haber violado el aislamiento social. “Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre poco después de las 13 horas de aquel día en la última comunicación que se conoce del joven.

Al hablar de “desaparición forzada”, Leandro Aparicio, quien representa a Cristina Castro, madre del joven de 22 años, sostuvo que el plan de encubrimiento en la investigación por parte de los policías bonaerenses cuenta con “cinco etapas”.

“La primera transcurre el día en que lo detienen y lo desaparecen, el 30 de abril, en el momento en el que le hacen llamar a su madre. La segunda se desarrolla en los primeros días de junio, cuando primero un amigo quiere hacer la denuncia, le dicen que tiene que ir la madre, pero gracias a la insistencia, se la toman. Los policías que le toman la denuncia son de Pedro Luro y la escribieron en un papel de rotisería” , explicó.

”La tercera etapa, la más clara que pudimos apreciar, se produce el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho un rastrillaje que no se hace por cuestiones climáticas. Además, la policía empieza a apretar y amenazar a distintos testigos, a quienes quiere llevar por la pista que los responsables de su muerte son los familiares de su exnovia”, expresó.

Agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de derechos humanos realizaron una masiva protesta frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro

Dos días después, el miércoles 17 de junio, Cristina Castro concurrió junto a su otro abogado, Luciano Paretto, hacia la localidad de Mayor Buratovich para supervisar un operativo que aún realizaba la policía, pero “son impedidos de hacerlo por cinco patrulleros de la bonaerense que le bloquean la entrada al pueblo”. Para esta fecha, Aparicio denunció que la policía “comenzó a incorporar testigos falsos” y fue lo que llevó a la madre de Facundo a pensar que “algo andaba muy mal, por lo que se procedió a realizar la denuncia por desaparición forzada”.

Para el abogado, la cuarta parte del encubrimiento se produjo entre los días 26 de junio y 6 de julio, con la supuesta intervención de la policía bonaerense “buscando en Bahía Blanca a Facundo, con pistas falsas y testigos truchos que van apareciendo y contradiciéndose”.

La quinta y última etapa habría sucedido en las últimas semanas, cuando el expediente ya estaba en poder del fiscal federal Ulpiano Martínez. ”Es una maniobra por la cual hemos denunciado al fiscal, quien introduce de manera irregular a una supuesta persona que había llevado a Facundo hacia Bahía Blanca. Quedó comprobado que esa persona no había llevado a Facundo a ningún lado”.

La familia está convencida de que en la desaparición forzada y encubrimiento del caso participaron nueve policías de la provincia: los dos jefes de la comisaría de Pedro Luro, cuatro del destacamento de Mayor Buratovich, dos del de Teniente Origone y un último policía que se presentó en los últimos días y dijo que había visto al joven en Bahía Blanca. ”Esta es una desaparición en contexto de pandemia, hay un decreto que autoriza a que si andás por la calle te guarden, te lleven y te hagan un protocolo que en este caso no se ha cumplido”, insistió Aparicio.

