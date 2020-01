“Yo no arreglé con los productores por una cuestión económica. Pero si alguien pone la plata para que la banda se reencuentre, para una foto, un viaje o un documental, escucho ofertas”, dice Julián Zalloechevarría, uno de los asaltantes del robo del siglo. Sebastián García Bolster, alias el Ingeniero, tampoco tendría problemas. “De todos modos sé que hay un par de la banda que no me quieren porque no me consideran asaltante, sino un gil”.