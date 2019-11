Elida Piero, su ex cuñada Miriam Pérez y los cuatro hijos de ella dormían en la casa de madera que compartían cuando el olor a quemado, el humo y ruidos extraños los despertaron. Cuando abrieron los ojos, estaban rodeados de fuego. A pesar de la pesadilla del despertar, lograron escapar. Pero podrían haber muerto. Y no por un descuido o por un cortocircuito. Los investigadores están seguros de que la ex pareja de Piero, Marcelo Eduardo Santoro, intentó matarlos. A todos. Por eso el hombre se escondió y lo busca la Policía Bonaerense.