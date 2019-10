“Cuando le dije que su hermano estaba internado y que necesitaba que me acompañe, no me habló. Me respondió directamente él, el novio, y me dijo que no iba a poder ir, que estaba ocupada. A mi nena la noté muy mal. Antes de que me cierren la puerta le pedí si la podía abrazar. Me acerqué y mientras nos abrazábamos al oído le dije: ‘¿Estás bien hija?’ Y ella me dijo muy bajito: ‘Ayúdame, mamá’. Entonces, me vine directo para acá”, le relató la mujer a los efectivos que la escuchaban.