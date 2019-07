"Me sacaste a mi amiga, me las vas a pagar, gente de mierda que tanto juzgó a mi amiga sin conocerla, ahora lávense la boca. No fue un suicidio, ella no mató a sus hijos ni se mató. La asesinó su ex pareja. Le encontraron pólvora en la mano después de hacerle la pericia de parafina. Ojalá se haga justicia y le den mil años de prisión y que cuando llegue te hagan señorita y que tu sufrimiento sea lento y doloroso. Mataste a dos criaturas y a la mamá. Dos criaturas con una vida por delante que no se pudieron defender, que no tenían la culpa de tus problemas con su madre".