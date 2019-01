El primer paso en la nueva batalla lo dio el fiscal Scalera. A su despacho llegaron en días distintos una vez más el ex presidente del club, Javier Cantero, y el particular Gastón Marone, quien se presentó como un amigo de Bebote que tenía información, aunque jamás confesó que además fue jefe de la barra brava de All Boys desde mediados de los 2000 hasta 2016. En las declaraciones, que fueron valoradas como muy positivas por la fiscalía, ambos testigos apuntaron a la relación umbilical Moyano-barrabrava.