Otra de las escenas de la secuencia que todavía conmociona es cuando el hijo del asesino, que acompañó al padre para cometer los crímenes, le pateó la cabeza a una del víctimas cuando ya había sido baleada. "Los pateé porque tenía miedo de que mi papá me matara a mí también", dijo en ese momento para defenderse. "Tuve que pegarles patadas a los policías por miedo a que mi papá me mate. Es muy violento y tenía el arma en la mano. Yo les di patadas en la cabeza a los dos hombres en el suelo porque me gritó mi papá para que lo haga. Me dijo después que me fuera y lo hice, fui corriendo a la casa de mi abuela", declaró.