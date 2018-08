"La vicedirectora me llamó a las 8.06 del día de la explosión. Me dijo que sentía olor a gas y que tenía pensado suspender las clases. Luego de eso se cortó la comunicación. Me subí a la camioneta y fui hasta el lugar. Cuando llegue, a las 8.20, me dijeron que la escuela había explotado y que la vicedirectora se había muerto".