"En el pequeño mundo en el cual los niños viven su existencia, no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como la injusticia", escribe Charles Dickens en Grandes Esperanzas. Esa fuerte percepción de injusticia se aplica también a los adultos. "Lo que nos mueve, con esa razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual poco esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir", aporta el premio Nobel de Economía, de nacionalidad india, Amartya Sen, en su libro La idea de la justicia. Los argentinos, parecemos resignados a aceptar que eso no sucederá.