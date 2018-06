Duarte, según su relato, le preguntó a Nahir en varias ocasiones qué ocurría, si pasaba algo, por qué tenía esos golpes. Nahir, dijo Duarte, se negaba a explicar. La masajista aseguró que le contó de esto a la madre de Galarza, Yamina Kroh, que ayer apareció en el tribunal de Gualeguaychú con la intención de declarar en el juicio. "Si ella no me cuenta, no me meto", fue la respuesta de Kroh a Duarte.