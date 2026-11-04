Detectar infecciones de transmisión sexual durante el embarazo podría reducir los partos prematuros

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MIÉRCOLES, 4 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Detectar y tratar las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes durante el embarazo podría reducir el riesgo de parto prematuro, según un nuevo ensayo clínico.

Las pruebas para detectar 3 ITS frecuentes, realizadas 2 veces durante el embarazo, redujeron un 23 % el riesgo de parto prematuro, informaron los investigadores en la revista Clinical Infectious Diseases.

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«Las complicaciones del parto prematuro se encuentran entre las principales causas de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo», afirmó el investigador principal, Andrew Medina-Marino, profesor asociado adjunto de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania.

«Este estudio sugiere que hacer pruebas de ITS durante el embarazo podría ayudarnos a detectar y tratar infecciones que, de otro modo, pasarían inadvertidas, y que repetirlas más de una vez podría ser importante para reducir el riesgo de parto prematuro», explicó Medina-Marino en un comunicado.

El ensayo se centró en tres ITS habituales que tienen tratamiento: clamidia, gonorrea y tricomoniasis. Todas se han relacionado tanto con el parto prematuro como con el bajo peso al nacer.

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Para realizar el estudio, los investigadores reclutaron a más de 2.200 embarazadas en cuatro clínicas públicas de Sudáfrica y las asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos:

· A un grupo se le realizaron pruebas de ITS en su primera consulta prenatal, con tratamiento y pruebas de seguimiento para quienes dieron positivo.

· Otro grupo se sometió a pruebas en la primera consulta y nuevamente entre las semanas 30 y 34 de embarazo.

· Un tercer grupo recibió la atención habitual: solo se hacían pruebas de ITS si aparecían síntomas de infección.

Alrededor del 27 % de las mujeres examinadas al inicio del estudio dieron positivo en al menos una de las tres ITS. En cuatro de cada cinco casos (80 %), las mujeres infectadas no presentaban signos ni síntomas.

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«Como la mayoría de las infecciones que encontramos no causaban síntomas, esperar a que estos aparezcan puede hacernos perder la oportunidad de intervenir», explicó Medina-Marino.

En líneas generales, en torno al 19 % de las mujeres que no se sometieron a las pruebas tuvo un parto prematuro, frente a menos del 15 % de las examinadas dos veces durante el embarazo.

Realizar pruebas una sola vez no se asoció con una menor probabilidad de parto prematuro, informaron los investigadores.

Alrededor del 9 % de las mujeres a quienes se les repitieron las pruebas en el tercer trimestre dieron positivo en alguna ITS durante esa consulta.

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No obstante, los investigadores señalaron que el grupo examinado dos veces no presentó una reducción estadísticamente significativa del resultado combinado de parto prematuro y bajo peso al nacer. Las pruebas tampoco redujeron la probabilidad de bajo peso al nacer por separado.

«Los resultados nos dan una señal importante, pero no resuelven la cuestión de con qué frecuencia deberían hacerse pruebas a las embarazadas», afirmó Medina-Marino. «El siguiente paso es averiguar en qué momento podrían ser más efectivas y qué pacientes son los que más podrían beneficiarse».

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen más información sobre las ITS y el embarazo.

FUENTE: Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 29 de octubre de 2026.