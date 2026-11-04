Salud

Detectar infecciones de transmisión sexual durante el embarazo podría reducir los partos prematuros

Healthday Spanish

Imagen HNGBZSEGTVBXDH5KAHDPQPGWVQ
Guardar

MIÉRCOLES, 4 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Detectar y tratar las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes durante el embarazo podría reducir el riesgo de parto prematuro, según un nuevo ensayo clínico.

Las pruebas para detectar 3 ITS frecuentes, realizadas 2 veces durante el embarazo, redujeron un 23 % el riesgo de parto prematuro, informaron los investigadores en la revista Clinical Infectious Diseases.

PUBLICIDAD

«Las complicaciones del parto prematuro se encuentran entre las principales causas de muerte de niños menores de 5 años en todo el mundo», afirmó el investigador principal, Andrew Medina-Marino, profesor asociado adjunto de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania.

«Este estudio sugiere que hacer pruebas de ITS durante el embarazo podría ayudarnos a detectar y tratar infecciones que, de otro modo, pasarían inadvertidas, y que repetirlas más de una vez podría ser importante para reducir el riesgo de parto prematuro», explicó Medina-Marino en un comunicado.

El ensayo se centró en tres ITS habituales que tienen tratamiento: clamidia, gonorrea y tricomoniasis. Todas se han relacionado tanto con el parto prematuro como con el bajo peso al nacer.

PUBLICIDAD

Para realizar el estudio, los investigadores reclutaron a más de 2.200 embarazadas en cuatro clínicas públicas de Sudáfrica y las asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos:

·      A un grupo se le realizaron pruebas de ITS en su primera consulta prenatal, con tratamiento y pruebas de seguimiento para quienes dieron positivo.

·      Otro grupo se sometió a pruebas en la primera consulta y nuevamente entre las semanas 30 y 34 de embarazo.

·      Un tercer grupo recibió la atención habitual: solo se hacían pruebas de ITS si aparecían síntomas de infección.

Alrededor del 27 % de las mujeres examinadas al inicio del estudio dieron positivo en al menos una de las tres ITS. En cuatro de cada cinco casos (80 %), las mujeres infectadas no presentaban signos ni síntomas.

«Como la mayoría de las infecciones que encontramos no causaban síntomas, esperar a que estos aparezcan puede hacernos perder la oportunidad de intervenir», explicó Medina-Marino.

En líneas generales, en torno al 19 % de las mujeres que no se sometieron a las pruebas tuvo un parto prematuro, frente a menos del 15 % de las examinadas dos veces durante el embarazo.

Realizar pruebas una sola vez no se asoció con una menor probabilidad de parto prematuro, informaron los investigadores.

Alrededor del 9 % de las mujeres a quienes se les repitieron las pruebas en el tercer trimestre dieron positivo en alguna ITS durante esa consulta.

No obstante, los investigadores señalaron que el grupo examinado dos veces no presentó una reducción estadísticamente significativa del resultado combinado de parto prematuro y bajo peso al nacer. Las pruebas tampoco redujeron la probabilidad de bajo peso al nacer por separado.

«Los resultados nos dan una señal importante, pero no resuelven la cuestión de con qué frecuencia deberían hacerse pruebas a las embarazadas», afirmó Medina-Marino. «El siguiente paso es averiguar en qué momento podrían ser más efectivas y qué pacientes son los que más podrían beneficiarse».

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen más información sobre las ITS y el embarazo.

FUENTE: Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 29 de octubre de 2026.

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Artrosis de rodilla: síntomas, diagnóstico y tratamiento

Healthday Spanish

Artrosis de rodilla: síntomas, diagnóstico y tratamiento

Extirpar más tejido sano podría no reducir mucho el riesgo de recaída del cáncer

Healthday Spanish

Extirpar más tejido sano podría no reducir mucho el riesgo de recaída del cáncer

Las facturas médicas elevadas aumentan la expectativas de dolor en las intervenciones

Healthday Spanish

Las facturas médicas elevadas aumentan la expectativas de dolor en las intervenciones

Por qué la menopausia es una gran oportunidad para cambiar el destino cardiovascular

No debe interpretarse solo como el final de una etapa hormonal, sino como un momento biológico que invita a replantear hábitos cotidianos que pueden proteger el corazón

Por qué la menopausia es una gran oportunidad para cambiar el destino cardiovascular

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

Un ensayo clínico con adultos que presentaban síndrome metabólico comparó esta colación frente a galletas de igual valor calórico. Por qué los especialistas advierten que este hallazgo solo aplica a un grupo puntual de personas

Cuántas almendras por día pueden ayudar a controlar el colesterol, según un nuevo estudio

DEPORTES

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Charles Leclerc abandonó Brasil y viajó a Mónaco para el nacimiento de su hija: quién manejará su Ferrari en Interlagos

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

TELESHOW

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que se despide de Buenos Aires para conquistar los escenarios del mundo

INFOBAE AMÉRICA

La oposición uruguaya busca cancelar un evento sobre Fidel Castro: “No se puede homenajear a un dictador”

La oposición uruguaya busca cancelar un evento sobre Fidel Castro: “No se puede homenajear a un dictador”

Exportaciones uruguayas crecieron 1% en diez meses: Europa fue su principal destino en octubre

Uruguay desplegará un operativo con hasta 6.700 policías y militares para la vista del papa León XIV

El Presidente del Tribunal de Justicia de Bolivia se exilió y lanzó críticas al Gobierno de Rodrigo Paz

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad