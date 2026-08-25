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Habilitaron la colectora sur en la autopista Dellepiane y avanza la renovación

La apertura de los nuevos carriles laterales, con conexión a la avenida Riestra, finalizó un tramo clave del acceso sur porteño. El proyecto apunta a convertirla en la primera autopista parque

Autopista con una colectora nueva de hormigón, automóviles en movimiento, excavadora amarilla y vegetación lateral
Las dos calles colectoras de la autopista Dellepiane quedaron habilitadas para el tránsito vehicular en Buenos Aires. (GCBA)
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El gobierno porteño habilitó la colectora Sur y una salida hacia la avenida Riestra de la autopista parque Dellepiane. Así, completó el sistema de dos colectoras previsto para la renovación integral de uno de los principales accesos del sur porteño.

Las nuevas colectoras eliminan el “cuello de botella” que dificultaba el tránsito: antes, las calles laterales de la autopista se interrumpían antes de llegar a la avenida General Paz, en la zona del barrio de Villa Lugano. Desde esta semana, la separación del tránsito local y el de media distancia, junto con la reorganización del transporte público, permite una circulación más fluida y segura.

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La intervención también forma parte del proyecto para convertir a la Dellepiane en la primera “autopista parque” de la Ciudad.

El tramo habilitado, de dos carriles entre las calles Guaminí y José Ignacio Rucci, da continuidad a la circulación en dirección al centro y suma una nueva parada de colectivos.

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La colectora Norte, también de dos carriles, ya funciona entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, en Villa Lugano, con sentido hacia la avenida General Paz.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que con estas obras se otorga “continuidad a un acceso fundamental del sur de la Ciudad” y se devuelve “tiempo y tranquilidad a miles de personas que transitan la zona todos los días”, al momento de inaugurar el proyecto junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Una rampa peatonal metálica se ubica al lado de una calle pavimentada por donde transita un colectivo verde y varios automóviles
Un colectivo transita por una de las dos nuevas colectoras de la autopista Dellepiane en la Ciudad de Buenos Aires. (GCBA)

La colectora Sur cuenta con un acceso directo desde la calle Montiel, que canaliza el tránsito proveniente de la colectora de General Paz, y una conexión desde la autopista. También se habilitó una nueva salida a la altura de Cosquín para conectar con la avenida Riestra o el puente Río Negro, y la vinculación con la colectora original se realiza en Rucci, con una extensión de 800 metros.

Una modernización integral con impacto social

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, destacó que la modernización de la autopista Dellepiane es “una de las obras más importantes de la gestión de Jorge Macri”, tras confirmar que se están cumpliendo con los plazos fijados.

El objetivo principal de la obra fue asegurar la continuidad del tránsito, que se interrumpía al llegar a la avenida General Paz por el cruce con las vías del tren Belgrano Sur y el puente de la calle Río Negro. Para resolverlo, se construyeron tres nuevos puentes.

Tres hombres caminan por la vereda de una calle recién pavimentada junto a señales de tránsito, un colectivo y barreras de hormigón
Jorge Macri recorre la traza de las nuevas calles colectoras de la autopista Dellepiane tras la finalización de las obras viales. (GCBA)

Las líneas de colectivos 56, 86 y 193 comenzaron a circular por la colectora, con nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros. De ese modo, dejaron de utilizar la traza principal de la autopista para ese fin.

La obra integral prevé carriles exclusivos para colectivos en el centro de la autopista, que estaría terminada en la segunda mitad de 2027. El transporte público tendrá un enlace al Metrobús de la 25 de Mayo.

El proyecto de la autopista parque Dellepiane contempla una serie de intervenciones para beneficiar a los 200 mil vehículos que transitan a diario por esa red vial, con impacto directo en la vida de 63 mil vecinos de la zona y una reducción en los tiempos de viaje de 15 mil pasajeros de transporte público.

La apuesta oficial incluye la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros ubicado en los laterales de la autopista, que incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.

La Ciudad va a tener su récord de obras y de inversión en estos próximos 18 meses. Hoy se destinan en promedio 83 minutos por día en transporte. Nuestro objetivo es devolverle un 25% de ese tiempo, es decir, unos 20 minutos por día”, prometió hace unos días el ministro Bereciartua, desde su cuenta de la red social X.

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