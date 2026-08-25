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Cuatro muertos por un accidente en Córdoba: viajaron para asistir a un familiar y fallecieron en un choque frontal

Ocurrió en el Camino de los Lecheros cuando el auto en el que viajaban impactó contra una camioneta, cuyo conductor está imputado y bajo prisión domiciliaria por homicidio culposo agravado

Una camioneta blanca con el frente destruido y un automóvil volcado en una ruta durante la noche, cerca de un vehículo de emergencia
Los vehículos involucrados en el accidente (Policía de Córdoba)
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La localidad de Bouwer permanece impactada por la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un siniestro vial ocurrido en la noche del domingo sobre el Camino de los Lecheros, a las afueras de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.

La Policía de Córdoba reportó que el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Gol y una camioneta RAM. Las víctimas fueron identificadas como Pablo César (42), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23), quienes fallecieron en el lugar del accidente.

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De acuerdo a lo informado por el cuerpo policial, la tragedia se desencadenó cuando ambos vehículos colisionaron de frente. Las primeras pericias indican que la camioneta RAM, conducida por Carlos Ríos (49), habría invadido el carril por el que transitaba el automóvil en un tramo de doble línea amarilla. El conductor de la camioneta fue trasladado con lesiones al Hospital Italiano de Córdoba y permanece fuera de peligro, bajo prisión domiciliaria y custodia policial.

La investigación, a cargo del fiscal Diego Fernández de la Fiscalía del Primer Turno de Alta Gracia, apunta a que la camioneta se cruzó de carril en una zona donde está prohibido el sobrepaso. La fiscalía dispuso la realización de peritajes y otras medidas probatorias para determinar la mecánica del choque. “No tenemos todos los elementos de prueba como para poder afirmarlo, pero de acuerdo al relevamiento interno y otros elementos de prueba hace presumir que uno de los vehículos habría invadido el otro carril, se sospecha que fue el conductor de la camioneta”, indicó el fiscal Fernández en declaraciones a El Doce.

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Un camión de bomberos estacionado de noche en una vía al lado de un automóvil volcado y destruido, con personal trabajando de fondo
Las víctimas fueron identificadas como Pablo César (42), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23)

El caso tiene un contexto dramático total: tres de los fallecidos viajaban para asistir a Danilo Díaz, quien horas antes había sufrido un accidente en moto en la zona de Falda del Carmen. Tras recibir el alta médica en el Hospital Illia de Alta Gracia, Díaz regresó junto a sus familiares para retirar la motocicleta secuestrada en la subcomisaría local. Un quinto familiar condujo la moto de vuelta, mientras que Díaz y el resto del grupo regresaban en el Volkswagen Gol. Optaron por el Camino de los Lecheros para evitar ingresar a la ciudad de Alta Gracia.

La Municipalidad de Bouwer decretó dos días de duelo por la tragedia que enluta a la comunidad. Las autoridades aguardan los resultados de los análisis de alcoholemia y los informes técnicos sobre la velocidad de los vehículos involucrados. Según los investigadores, la mecánica del hecho y el estado de los rodados refuerzan la hipótesis de que la velocidad de la camioneta superaba el máximo permitido, que en ese tramo es de 90 km/h.

El conductor de la RAM, Carlos Ríos, fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor reiterado y por culpa temeraria y podría recibir una pena entre los tres y los seis años de prisión efectiva.

En tanto, la fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y dispuso custodia para el imputado, quien permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

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