El gobierno porteño dio detalles de la restauración integral en la casona histórica del Jardín Botánico

La Ciudad de Buenos Aires inicia una restauración integral de la casona histórica del Jardín Botánico Carlos Thays, destacando el valor patrimonial del edificio de 1881.

La Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un ambicioso plan para restaurar la casona histórica del Jardín Botánico Carlos Thays, un edificio de casi 150 años que se destaca por su valor patrimonial y por su papel en la vida cultural porteña. Esta intervención integral, que ha incluido la restauración de esculturas en el predio a lo largo de 2025, busca no solo recuperar la arquitectura original del edificio, sino adaptarlo para dotarlo de plena accesibilidad, combinando la conservación del legado histórico con las necesidades contemporáneas de la ciudad.

La iniciativa, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se enmarca en una política activa de preservación del patrimonio cultural y paisajístico. El ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, explicó: “Este increíble espacio verde es considerado uno de los mejores jardines botánicos del mundo y es una obligación para nosotros preservarlo. Restauramos esculturas invaluables entre los senderos del jardín y ahora la casona representa otro lujo arquitectónico e histórico cuya recuperación nos honra”.

Como parte de estas iniciativas, durante 2025 especialistas del taller Monumentos y Obras de Arte (MOA) restauraron veinte esculturas emblemáticas repartidas por el predio, entre ellas los bustos del general José de San Martín y Perito Moreno, la obra L’Acquaiolo, “La Soberanía”, “La Flora”, así como “Plegaria a la india tehuelche” y otras piezas que conforman un conjunto escultórico de valor incalculable. Las tareas incluyeron limpieza especializada, consolidación de materiales y aplicación de tratamientos de protección para garantizar la adecuada conservación de cada obra.

El plan de obras en el Jardín Botánico Carlos Thays incluye la recuperación arquitectónica original y la adaptación de la casona para una accesibilidad total.

La casona, ubicada en el corazón del botánico, fue construida en 1881 y proyectada originalmente por el ingeniero militar polaco Jordan Wysocki a instancias de Domingo Faustino Sarmiento. Su diseño, que remite a un castillo inglés por los torreones en cada esquina y el revestimiento en ladrillo visto, fue pensado como pieza central de un gran parque urbano. En sus orígenes, albergó amplias salas de trabajo en planta baja y habitaciones comunicadas por arcos en la planta superior, pensadas para la gestión y la vida cotidiana de la administración pública.

El edificio estuvo vinculado a la gestión de Carlos Thays, el paisajista responsable de la transformación del sistema de parques de Buenos Aires, quien utilizó la casona como residencia familiar durante su mandato al frente de la Dirección de Paseos a fines del Siglo XIX. También fue, sucesivamente, sede del Departamento Nacional de Agricultura, del Museo Histórico Nacional y, desde 1898, alberga la administración del Jardín Botánico.

Veinte esculturas emblemáticas, como las de San Martín, Perito Moreno y 'L’Acquaiolo', recibieron restauraciones especializadas que garantizan su conservación

La restauración actual contempla una intervención integral en el interior y el exterior del edificio. Las obras incluyen la recuperación de fachadas de ladrillo, la histórica escalera y las carpinterías originales. El plan prevé la limpieza minuciosa, el sellado de juntas, la sustitución de piezas dañadas y el tratamiento especializado de la madera. Además, se instalará un ascensor interno y se construirán rampas accesibles en las torretas, garantizando la plena accesibilidad para personas con movilidad reducida, tanto en planta baja como en la planta alta.

La remodelación también incluye una reorganización de los usos internos para optimizar el funcionamiento del inmueble. Se instalará nuevo mobiliario, se renovarán los sanitarios —que incorporarán baños accesibles y adaptados en distintos niveles— y se renovará la iluminación. El proyecto prevé, además, la creación de espacios comunes abiertos y el agregado de un área destinada a un café, lo que ampliará las posibilidades de encuentro y permanencia para vecinos y visitantes.

La restauración contempla la instalación de un ascensor interno y rampas accesibles en las torretas para personas con movilidad reducida

La intervención sobre la casona forma parte de un enfoque más amplio de cuidado y puesta en valor del Jardín Botánico, declarado Monumento Nacional por su relevancia cultural y su función como reservorio natural. En siete hectáreas convive una colección de flora argentina junto a especies de bosques templados de otros continentes, incluyendo ejemplares arbóreos únicos en Buenos Aires y en Argentina.

Además de su función recreativa, el Botánico es un espacio de investigación aplicada en flora, formación docente y gestión ambiental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en un sector plenamente urbano. Para la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini, la restauración de la casona “muestra una forma de gestión que integra patrimonio, espacio público y ambiente, fortaleciendo tanto el patrimonio histórico como la resiliencia climática de nuestra Ciudad”.