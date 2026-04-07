Sociedad

“Soy solo yo conmigo misma”: la novia del padre de Agostina Páez anunció su separación tras el escándalo por racismo

Stefany Budan publicó un sentido mensaje en sus redes para anunciar el alejamiento de Mariano Páez

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Primer plano de un hombre sonriente con camisa oscura y Stefany Budan, con top rosa, pelo recogido y labios rosados, mirando a cámara en ambiente nocturno
Mariano Páez y Stefany Budan se separaron en medio de la polémica por el video que muestra al padre de la abogada que estuvo presa en Brasil haciendo gestos racistas.

Stefany Budan confirmó el fin de su relación con Mariano Páez, padre de la abogada argentina que estuvo presa durante casi tres meses en Brasil, acusada por injuria racial, después de la difusión de un video donde él realiza gestos considerados racistas, un episodio que profundizó la crisis familiar y generó repercusiones en redes sociales y medios de comunicación.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Budan, abogada de profesión, declaró que ya no mantiene ningún vínculo con la familia Páez. “Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez”, aseguró la letrada, en un posteo que compartió este lunes en su cuenta de Instagram.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram. Se ve la foto de perfil de usuario dra.stefanygyselbudan y el texto de un comunicado
El comunicado completo que Stefany Budan compartió en su cuenta de Instagram.

Durante el anuncio de su separación, Stefany mencionó el contexto personal en el que se encuentra, marcado por la cercanía de la fecha del fallecimiento de su hijo, y describió el impacto negativo del “caos mediático” sobre su salud emocional. “Me encuentro atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor, reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida: aquel instante en el que sufrió un paro cardíaco estando en mis brazos”, detalló.

La abogada también reclamó que los medios dejen de vincularla con su expareja y con los conflictos familiares. Solicitó respeto para poder iniciar un proceso de reconstrucción personal, al hacer énfasis en que necesita transitar este duelo y “sanación de manera íntima”. “A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga, sin sombras que interfieran en mi camino”, expresó en su publicación.

Mariano Paéz fue grabado en un bar de Santiago del Estero cuando imitaba a un mono y celebraba el regreso de su hija, retenida en Río de Janeiro por una causa penal

En ese sentido, Budan también pidió que las cuestiones judiciales permanezcan en el ámbito legal y no en la esfera mediática, y cerró su mensaje solicitando privacidad.

El video que precipitó la ruptura mostraba a Mariano Páez realizando gestos racistas en un bar, episodio que se volvió viral luego de que su hija, Agostina, fuera denunciada en Brasil por un hecho similar. En ese contexto, Budan había defendido públicamente a Páez, argumentando que sus palabras y gestos carecían de “lucidez y control” por el consumo de alcohol. “Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo irresponsable. No hay lucidez, no hay control y no hay intención real en esas palabras”, publicó Budan días atrás en su cuenta de Instagram.

La separación se confirmó pocos días después de que Budan y Páez celebraran su primer aniversario como pareja. Hasta ese momento, la abogada había sostenido su apoyo a Páez, desestimando las acusaciones que surgieron tras la viralización del video. Ahora, Budan remarcó la necesidad de distanciarse completamente de ese pasado y de la exposición pública.

La opinión de Agostina Páez sobre el polémico video de su padre

La abogada santiagueña que regresó a la Argentina el jueves pasado, tras permanecer retenida casi tres meses en Brasil por injuria racial, habló sobre la viralización del video que muestra a Mariano, su padre, mientras realizaba llos mismos gestos por los que ella fue acusada.

Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá”, reconoció durante una entrevista con el canal de streaming OLGA. “En ese momento, (cuando vio las imágenes) no sabía qué hacer. No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo dificil que fue esto para mi. No sé por qué lo habrá hecho. Me he enojado mucho y me dio mucha vergüenza”, aseguró este lunes la letrada de 29 años, en una entrevista que le concedió al canal de streaming OLGA.

Agostina Páez habló sobre los indignantes videos virales de su padre

Si bien valoró el acompañamiento de su padre durante su detención en el país vecino, Agostina reconoció que su progenitor suele tener reacciones y actitudes que ella no comparte “para nada”.

“No creo que mi papá lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo. Ayer (por el domingo) me mandó mensajes por Pascuas pidiéndome perdón, porque yo no quería hablar“, contó.

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