Sociedad

Violento choque en Córdoba: un auto perdió el control, impactó contra un poste y dos jóvenes murieron

El incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio Parque Futura en la capital cordobesa. Además, una mujer se encuentra herida

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Por el brutal choque en
Por el brutal choque en Córdoba, dos jóvenes de 22 años murieron

Un violento choque provocó que dos jóvenes de 22 años perdieran la vida en Córdoba Capital después de que su auto perdiera el control e impactara contra un poste. El trágico siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes y dejó a una mujer herida de gravedad.

Según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, el hecho tuvo lugar a la altura de la avenida Armada Argentina al 5200, en la zona del barrio Parque Futura, de la capital cordobesa. Por causas que aún se investigan, el vehículo que los llevaba perdió el control e impactó de costado contra una señal de tránsito.

El episodio involucró a un Fiat Siena en el que se desplazaban tres personas. De acuerdo con el reporte oficial difundido, el personal de emergencia arribó al lugar minutos después del siniestro y constató el fallecimiento de dos hombres de 22 años.

La única sobreviviente, una mujer mayor, fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos. El parte médico indica que permanece internada bajo observación y su estado es reservado.

Las autoridades de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo para preservar la escena y facilitar las tareas de los peritos en accidentología vial. El tránsito en la zona de avenida Armada Argentina permaneció restringido durante varias horas, mientras los especialistas buscaban reconstruir la dinámica exacta del accidente.

Otra tragedia en General Madariaga: un joven y su bebé perdieron la vida tras chocar con su camioneta

Un trágico accidente ocurrió este último domingo en la localidad bonaerense de General Madariaga cuando una familia que regresaba a su provincia tras trabajar durante la temporada de verano chocó contra un árbol. El saldo fueron dos víctimas fatales: un joven y su bebé de un año.

La mujer todavía permanece internada bajo observación en el hospital, mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones sufridas. Su estado es delicado y continúa en seguimiento constante por parte del equipo médico, según informaron fuentes hospitalarias.

En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Madariaga, ambulancias del Hospital Municipal y efectivos de la Policía Vial. Los rescatistas debieron emplear herramientas de corte para liberar a las víctimas que habían quedado atrapadas en el interior de la camioneta

Según informó Central de Noticias de Madariaga, el siniestro fatal tuvo lugar a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial 74. Por causas que todavía no se conocen, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban perdió el control y terminó chocando contra un árbol.

Un brutal choque en General
Un brutal choque en General Madariaga dejó a un joven y a su bebé de un año como víctimas fatales

De acuerdo a lo que reportaron fuentes policiales, la colisión se registró alrededor de las 6 de la mañana de este domingo, cuando la familia volvía hacia la provincia de Santiago del Estero. El vehículo, que había salido de la ciudad de Pinamar, se despistó en una zona recta de la autovía, a aproximadamente siete metros de la banquina, y se estrelló de lleno contra un árbol. El impacto fue tan violento que la parte frontal de la camioneta quedó completamente destruida.

En el interior del vehículo viajaban tres personas, que regresaban a su provincia luego de finalizar la temporada laboral en la costa atlántica. El conductor, identificado como Marcio Flores, de 24 años, falleció en el acto debido a la fuerza del impacto que se produjo del lado en el que se encontraba al volante. Según constató el personal de bomberos y las autoridades que arribaron al lugar, el joven no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado del habitáculo.

Junto a Flores viajaban su pareja, Antonella Ovejero de 31 años, y su hijo, un bebé de apenas 12 meses. Ambos fueron rápidamente asistidos por los equipos de emergencia y trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga. El menor presentaba traumatismos severos en el cráneo, tórax y cadera. Durante el traslado, los profesionales de la salud intentaron maniobras de reanimación sobre el niño, pero lamentablemente, ya en el centro de salud se confirmó su fallecimiento.

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