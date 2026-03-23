¿Es feriado hoy, 23 de marzo?

El lunes 23 de marzo no es feriado nacional en Argentina, sino un día no laborable con fines turísticos según el calendario oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de marzo, muchos argentinos revisan el calendario para saber si hoy, lunes 23, deben trabajar o si el país se detiene por un nuevo feriado.

Las dudas aumentan porque la fecha se ubica justo antes de una conmemoración histórica nacional, lo que modifica la actividad en oficinas públicas, escuelas y bancos, y afecta la planificación de quienes buscan aprovechar un fin de semana largo.

¿Es feriado hoy?

El lunes 23 de marzo no figura como feriado nacional en la Argentina. Se trata de un día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno, pensado para extender el descanso y estimular el turismo interno. En esta fecha, la decisión de trabajar o no recae en cada empleador del ámbito privado, mientras que el sector público, las escuelas y los bancos permanecen cerrados.

Las sucursales bancarias no atienden al público, aunque los servicios digitales y cajeros automáticos funcionan con normalidad. El transporte público opera con frecuencias reducidas, adaptándose a una menor demanda. Para los empleados privados, la jornada laboral depende de la política de cada empresa y no existe obligación general de otorgar el día libre ni de pagar un adicional en caso de asistencia.

La diferencia entre día no laborable con fines turísticos y feriado

La diferencia entre día no laborable con fines turísticos y feriado radica en que el pago doble solo aplica en los feriados nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la legislación argentina, los feriados nacionales tienen carácter obligatorio: el descanso alcanza a todos los trabajadores y, en caso de cumplir funciones ese día, corresponde el pago doble según la ley. Estas fechas están fijadas por normativa y no dependen de la decisión de una empresa o comercio.

Por el contrario, los días no laborables con fines turísticos son establecidos por el Poder Ejecutivo para extender períodos de descanso y fomentar el turismo. La diferencia clave es que, durante estas jornadas, cada empleador privado puede decidir si otorga el día libre o no. Aquellos que trabajen lo hacen con el salario habitual, sin recargo. Solo el personal del sector público, la docencia y los bancos tienen asegurada la jornada sin actividad.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 respalda esta distinción y otorga la facultad de decisión exclusivamente al empleador en el sector privado.

Cuál es la diferencia entre el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo

El lunes 23 de marzo fue incluido en el calendario como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El calendario de feriados argentinos incluye fechas históricas y días que buscan promover el turismo interno y el descanso prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes, la administración pública, la educación y los bancos suspenden su actividad, pero en el sector privado la rutina laboral queda a criterio de cada empleador. En cambio, el martes 24 se impone la suspensión obligatoria de tareas en todo el país, por tratarse de una jornada que conmemora el inicio de la última dictadura militar y promueve la reflexión sobre los derechos humanos. Quienes trabajen ese día tienen derecho a una remuneración doble.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El cronograma abarca tanto conmemoraciones históricas como jornadas destinadas a promover el turismo y el descanso. Se incluyen feriados inamovibles, días trasladables y fechas especiales asignadas por el Poder Ejecutivo. El detalle mes a mes es el siguiente:

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Coinciden el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y el Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Güemes (feriado trasladable, conmemorado el 17)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos, extendiendo el descanso de la semana

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (traslado oficial desde el 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)