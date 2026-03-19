Llegan dos fines de semana XXL: cuándo son los feriados y qué día caen

El calendario 2026 en Argentina ofrecerá dos fines de semana XXL casi consecutivos con feriados nacionales y días no laborables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los feriados nacionales y los fines de semana largos forman parte integral de la vida en la Argentina, habilitando pausas significativas que facilitan el descanso, la reunión familiar y el turismo interno. Estas jornadas, distribuidas a lo largo del año, están pensadas tanto para conmemorar fechas históricas y religiosas como para promover el tiempo de ocio y el movimiento económico en distintas regiones.

En las próximas semanas, el calendario oficial ofrecerá una oportunidad poco frecuente: dos fines de semana extendidos casi consecutivos, que brindarán varios días de descanso entre marzo y abril. Con el cronograma de días festivos ya confirmado para lo que resta de 2026, miles de personas podrán anticipar y planificar actividades laborales, escolares y recreativas aprovechando esta secuencia de jornadas no laborables.

Cuándo son los próximos dos fines de semana largos

Los próximos dos fines de semana largos en Argentina se concentrarán entre finales de marzo y los primeros días de abril, ofreciendo a la población la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso en cada ocasión. Estas extensas pausas laborales se deben a la combinación de feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos, según el calendario oficial dispuesto por el Gobierno.

El primer fin de semana largo se extiende del sábado 21 al martes 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria y un día no laborable (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El primer gran descanso llegará con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo. Para potenciar el movimiento turístico, el lunes 23 fue declarado día no laborable, sumándose así al fin de semana habitual. De esta forma, el período de descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24. Durante estos días, la mayoría de las actividades laborales, educativas y bancarias permanecerán suspendidas, aunque en el sector privado la adhesión al lunes dependerá de cada empleador.

La segunda oportunidad para un fin de semana extendido llegará apenas unos días después, en coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y los feriados religiosos de Semana Santa. El jueves 2 de abril, feriado inamovible por la conmemoración del combate en las islas, se sumará al Viernes Santo, que en 2026 caerá el 3 de abril. Así, el descanso abarcará desde el jueves 2 hasta el domingo 5, permitiendo a millones de personas organizar viajes, reuniones y actividades recreativas en todo el país.

Qué días son feriados y qué días son lo laborables

La distinción resulta clave para entender el funcionamiento de las próximas jornadas extendidas de descanso. En el primer fin de semana largo, el lunes 23 de marzo ha sido definido como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que la administración pública, las escuelas y los bancos permanecerán cerrados, garantizando el descanso para empleados estatales, docentes y bancarios.

Sin embargo, en el sector privado, la decisión de trabajar o no recae en cada empleador. Los comercios y empresas pueden optar por abrir o cerrar, y los empleados que trabajen ese día percibirán su salario habitual, sin recargo.

En tanto, cuando se trata de un día festivo oficial, el descanso es obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, y quienes deban trabajar reciben el doble de la remuneración habitual, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En el segundo fin de semana largo, el jueves 2 de abril es feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, también es feriado inamovible de alcance nacional. Ambos días garantizan el cese de actividades en escuelas, bancos, oficinas públicas y la mayoría de los sectores laborales y comerciales. Tanto el sector público como el privado deben respetar el descanso, y solo en casos excepcionales se solicita a los empleados trabajar, con la correspondiente remuneración especial.

Según la legislación argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio y pago doble si se trabaja, a diferencia de los días no laborables (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Los días sábado y domingo de ambos fines de semana largos son laborables solo para actividades que habitualmente funcionan en esas jornadas. El resto de los sectores suele sumar esos días al período de descanso, conformando así dos bloques de cuatro días cada uno en los que la mayoría de la población podrá disfrutar de tiempo libre.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable, según la ley

La legislación argentina establece diferencias precisas entre los feriados nacionales y los días no laborables. Los feriados nacionales son jornadas de descanso obligatorio para todos los trabajadores, con derecho a percibir doble remuneración si deben prestar servicios. En cambio, los días no laborables, como los creados con fines turísticos, no imponen la obligatoriedad del cese de actividades: su aplicación queda a criterio de cada empleador, por lo que no existe recargo salarial para quienes trabajen.

Cuándo volverá a haber fin de semana largo de 3 y 4 días en 2026

Luego de los extensos descansos de marzo y abril, el calendario oficial de 2026 prevé nuevas oportunidades para fines de semana largos de tres y cuatro días en distintos momentos del año. La próxima ocasión llegará en mayo, cuando el viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, permitirá un descanso de tres jornadas junto al fin de semana habitual. Ese mismo mes, el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, también generará un fin de semana largo de tres días.

El jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril serán feriados inamovibles por el Día del Veterano de Malvinas y el Viernes Santo, respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio, se destaca el lunes 15, traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que brindará otro período extendido de descanso. Más adelante, el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, se combinará con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, para conformar un nuevo fin de semana largo de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo.