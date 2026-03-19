Tras el escándalo por fraude, comenzó la inscripción al nuevo régimen de exámenes para residencias médicas

Más de 11.000 profesionales se presentaron al Examen Único de Residencias en 26 sedes de todo el país en 2025, entre ellos 8.000 médicos que rindieron en Parque Roca donde se detectaron más de 200 evaluaciones con resultados inusuales según los registros oficiales de aquel año (Ministerio de Salud Bonaerense)

Abrió la inscripción para el ingreso a las residencias médicas bajo un nuevo esquema descentralizado, tras el escándalo de fraude en el examen nacional del ciclo anterior.

El sistema, cuyo cambio fue decidido por el Consejo Federal de Salud (COFESA), establece que desde 2026 cada provincia organiza su propio examen de ingreso y administración de becas, suprimiendo el Examen único nacional que durante 15 años centralizó el acceso a más de 30 especialidades en hospitales públicos y privados en todo el país.

Aquella evaluación nacional unificaba criterios y reducía barreras de acceso a residencias en medicina, bioquímica y enfermería. Además, permitía sortear superposiciones de fechas, diferencias de requisitos y traslados entre jurisdicciones.

El 1 de julio del año pasado más de 8.000 aspirantes rindieron el Examen Único de Residencias en Parque Roca, luego el Ministerio del Interior detectó irregularidades en 200 exámenes

De esta forma con la nueva reglamentación, las competencias de financiamiento y toma de exámenes son manejadas íntegramente por las jurisdicciones, con el objetivo de fortalecer la autonomía y adaptar la formación médica a las necesidades sanitarias, epidemiológicas y geográficas de cada distrito.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, había afirmado el año pasado que los exámenes “deben ser jurisdiccionales”, y subrayó: “Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población”. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 hubo 324 cargos disponibles para 32 especialidades en hospitales e instituciones nacionales.

Cronograma 2026

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, liderado por Nicolás Kreplak, habilitó desde este lunes la inscripción online al Examen de Residencias del Equipo de Salud (ERES), accesible hasta el 5 de abril. La evaluación presencial será durante la semana del 15 de junio.

Este año, la provincia ofrecerá 2.400 cupos distribuidos en 1.026 unidades de servicios de 149 hospitales provinciales y municipales. Los aspirantes podrán elegir vacantes según puntuación y titulación, tanto en especialidades básicas como posbásicas, con asignación de cargos prevista entre agosto y septiembre de 2026.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, presentó el sistema de examen de ingreso provincial a las residencias médicas

Buenos Aires incorpora también 400 cupos preasignados en especialidades consideradas estratégicas, como neonatología, pediatría, clínica médica, terapia intensiva, psiquiatría infantojuvenil, bioquímica clínica y farmacia. Además, quienes no aprueben una pre-residencia inicial de seis meses deberán rendir después el examen regular.

Vale recordar que los postulantes deben ser egresados de universidades argentinas o extranjeras con títulos convalidados, cumplir los requisitos migratorios y presentar toda la documentación antes de la adjudicación de cargos. Además, el nuevo régimen obliga a cada aspirante a afrontar la logística y los costos de traslado si su especialidad no se ofrece en su lugar de residencia.

El cronograma completo del concurso de selección de residentes 2026 de la Universidad Hospital Italiano

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya se registraron más de 3 mil candidatos para el Concurso de Residencias 2026, cuyo examen será el 10 de junio, y que incluirá cubrir vacantes en el sistema público de la Ciudad, la Universidad de Buenos Aires, el Hospital Médico Policial Churruca Visca, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, Cemic, Fleni y el Sanatorio Dr. Julio Méndez.

Desde el GCBA informaron que la normativa establece que no podrán inscribirse quienes ya se encuentren cursando una Residencia del sistema público, a excepción de aquellos que estén en el último año y aspiren a una Residencia Posbásica.

Inscripción para el Examen Integrado 2026 publicado en la plataforma oficial Argentina.gob.ar.

Otro punto crucial es el límite de edad. La edad del aspirante, sumada a la duración de la residencia a la que aplica multiplicada por tres, no debe superar los 65 años. Ejemplo oficial: Para una Residencia de Enfermería de 3 años de duración (3 x 3 = 9), el aspirante no debe tener más de 56 años. Si tuviera 57 años, el cálculo (57 + 9 = 66) superaría el límite permitido.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Nación publicaron el calendario oficial para el proceso de ingreso. La inscripción se realizará entre el 6 y el 17 de abril (vía el sistema SIGA) y las evaluaciones tendrán lugar entre el 29 de junio y el 10 de julio, según informó la cartera sanitaria nacional en su sitio web oficial.

Los hospitales privados y militares que abren concursos para residencias médicas en 2026

La oferta de instituciones se amplía y por primera vez se incorporan entidades privadas y hospitales militares, además de los hospitales nacionales y organismos sanitarios. Entre los establecimientos destacan el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, ANMAT, ANLIS, y la Dirección de Epidemiología del Ministerio, junto con el Hospital Italiano, el Sanatorio Güemes, la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán y el Hospital Militar Central.

Por otro lado, los temarios y la bibliografía obligatoria para cada especialidad han sido actualizados y pueden consultarse a través del enlace oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

Nación, PBA, GCBA y Córdoba ya abrieron sus inscripciones para los exámenes de residencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las provincias, por ejemplo en Córdoba, el Ministerio de Salud provincial, de manera conjunta con 38 entidades públicas y privadas, abrió el 16 de marzo la convocatoria al examen único para la selección de residentes en salud en donde se ofrecen más de 310 becas.

Todos aquellos postulantes que completen el formulario, disponible en la web del Gobierno Provincial, tendrán tiempo hasta mañana viernes 20 de marzo a postularse a las becas tanto del sector público como privado.

El escándalo de 2025

El caso que catapultó esta reforma se produjo en 2025, cuando se identificó a un aspirante que utilizó anteojos inteligentes para hacer trampa en el Examen único nacional, entre otras . Las irregularidades llevaron al Gobierno a revisar 268 casos sospechosos, según notificó el Ministerio de Salud nacional.

De ese número, 141 fueron los postulantes que debían rendir de nuevo (133 de ellos, más del 94%, estudiaron en el exterior). En cambio, en los otros 127 casos se verificó la validez de la formación académica, por lo que no deberán rendir nuevamente. De ese total, 110 son postulantes que se formaron en universidades argentinas.

El comunicado del Ministerio de Salud ante el escándalo ocurrido el año pasado

“Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo“, confirmó el año pasado, a Infobae, el ministro Lugones, acerca de los 141 convocados: 117 obtuvieron notas mucho más bajas y 24 aspirantes, directamente, ni se presentaron.

De esta forma, el Ministerio de Salud denunció penalmente a quienes cometieron fraude en el Examen Único de Residencias Médicas 2025. La denuncia penal apuntó tanto a las personas que filmaron exámenes como a posibles cómplices, tras detectar resultados anómalos en la tradicional prueba de residentes médicos.

De los 141 convocados para rendir nuevamente, 117 obtuvieron notas mucho más bajas y 24 aspirantes, directamente, ni se presentaron

Según la presentación legal impulsada por el propio ministro, el engaño no solo distorsionó el orden de mérito, sino que también generó un daño ético y un riesgo para la salud pública, al permitir el acceso a cargos rentados mediante prácticas fraudulentas. La denuncia se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Luego del escándalo, en septiembre del año pasado el Ministerio de Salud anunció la cobertura del 81% de las 2.378 vacantes de las residencias médicas básicas de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades sanitarias informaron que comenzaron sus residencias los 1.939 profesionales que rindieron favorablemente el Concurso Unificado 2025, cuyos resultados se conocieron entre el 25 y 27 de agosto.

El anuncio del año pasado en donde Lugones dijo que llevarán a la Justicia los casos de fraude

De las 32 especialidades médicas nacionales, 8 no lograron cubrir la totalidad de las plazas (el año pasado habían sido 10). Las áreas de terapia intensiva, medicina general o de familia, clínica médica y emergentología se mantuvieron como las más díficiles de cubrir, con menos de la mitad de sus vacantes completas respecto del año anterior.

En pediatría, llamó la atención que la ocupación de plazas mejoró su cobertura de 88% en 2024 a 98% de las vacantes (+10 profesionales). En contraste, las areas de dermatología, anestesiología, endocrinología y diagnóstico por Imágenes tuvieron más aspirantes que cupos.