Por qué el 19 de marzo es el Día de San José

Representación de San José y Jesús (Comunidade Católica Shalom)

El 19 de marzo se instaló como una de las fechas centrales en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica al designarse la Solemnidad de San José, figura clave en la narrativa cristiana por su rol como esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús. El establecimiento del 19 de marzo como día de homenaje a San José se remonta a una tradición de siglos, aunque la selección de esta fecha carece de un registro documental preciso, ya que la Biblia no consigna ni su nacimiento ni su muerte con una fecha determinada.

A diferencia de otras celebraciones religiosas con origen rastreable, el día dedicado a San José adquirió su relevancia histórica a partir del lugar que la institución eclesiástica le dio en los relatos fundacionales. Los evangelios de San Mateo y San Lucas ofrecen las únicas pistas biográficas: mencionan a San José como un hombre justo, vinculado a oficios manuales, y responsable de garantizar la protección y bienestar de María y Jesús. Y que lo destacan como el Custodio de la Sagrada Familia.

Desde Vatican News señalaron que, “ante el inexplicable embarazo de María, su prometida, no piensa en su propio orgullo o en su dignidad herida: piensa en salvarla de la maldad de la gente y de la lapidación a la que podía ser condenada. Como no quiere repudiarla públicamente, planea despedirla en secreto”.

“Pero pronto, en medio de esa comprensible angustia, de ese gran sufrimiento, el amor de Dios llega para consolarlo: un ángel le habla y le inspira la elección más justa, que es la de no tener miedo: “No temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Mt 1,20)“, amplía la reseña.

Este perfil forjó la construcción de San José como símbolo de responsabilidad, humildad y dedicación familiar, valores que la Iglesia promovió a lo largo de los años en sus celebraciones y que motivaron la creación de jornadas asociadas al Día del Padre y al Día del Hombre en varias regiones.

Además, la tradición sostiene que José murió acompañado por María y Jesús. Por este motivo, se le considera protector de quienes están por fallecer, porque se aspira a partir de este mundo en presencia de Jesús y su Madre.

San José, el padre de Jesús, junto a la Virgen María y el niño Jesús (crédito Opus Dei/Sitio web).

El impacto de San José en el calendario y las prácticas sociales

El impacto de esta solemnidad trascendió la liturgia y moldeó costumbres sociales en distintos países. En Italia, España y Portugal, el 19 de marzo se consolidó como el Día del Padre, una decisión que conecta directamente con la figura de San José como modelo familiar.

En contraste, Francia, Reino Unido y la mayoría de los países de América Latina adoptaron la celebración estadounidense del Día del Padre, trasladándola al tercer domingo de junio. Este desdoblamiento geográfico evidencia cómo la figura de San José fue resignificada culturalmente para adaptarse a calendarios y contextos sociales diferenciados.

La determinación de la Solemnidad de San José el 19 de marzo marcó un precedente en la relación entre liturgia cristiana y festividades populares. En territorios como Colombia, México y Honduras, la jornada derivó en el Día del Hombre, una actividad conmemorativa alineada al modelo de familia y trabajo que representa San José.

El legado del patriarca no se limitó al calendario de marzo. La Iglesia Católica incorporó el 1° de mayo como la fiesta de San José Obrero, estableciéndolo como patrono de los trabajadores y asociando la devoción religiosa con las reivindicaciones laborales. Esta decisión reafirmó el rol de San José como referente tanto espiritual como sociolaboral, en línea con el desarrollo doctrinal de la Iglesia en temas vinculados a la dignidad del trabajo.

Los escasos datos disponibles sobre el origen y trayectoria de San José proceden exclusivamente de los evangelios, que lo sitúan nacido en Belén y más tarde trasladado a Nazareth, vinculado a labores manuales posiblemente como, carpintero o albañil. La falta de registros concretos sobre fechas relevantes de su vida determinó que la selección del 19 de marzo, para su conmemoración, respondiera a consideraciones eclesiásticas y no a pruebas históricas.

La tradicional figura de San José ocupa una posición de autoridad moral, reconocida oficialmente por la Iglesia en su calendario, e implementada en diversas sociedades como fundamento para prácticas culturales orientadas a exaltar los valores familiares y laborales.