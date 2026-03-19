Sociedad

Por qué el 19 de marzo es el Día de San José

La tradición eclesiástica fijó el día en honor al padre terrenal de Jesús, destacando su papel en la narrativa cristiana y su impacto en costumbres populares en distintos países

Guardar
Representación de San José y
Representación de San José y Jesús (Comunidade Católica Shalom)

El 19 de marzo se instaló como una de las fechas centrales en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica al designarse la Solemnidad de San José, figura clave en la narrativa cristiana por su rol como esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús. El establecimiento del 19 de marzo como día de homenaje a San José se remonta a una tradición de siglos, aunque la selección de esta fecha carece de un registro documental preciso, ya que la Biblia no consigna ni su nacimiento ni su muerte con una fecha determinada.

A diferencia de otras celebraciones religiosas con origen rastreable, el día dedicado a San José adquirió su relevancia histórica a partir del lugar que la institución eclesiástica le dio en los relatos fundacionales. Los evangelios de San Mateo y San Lucas ofrecen las únicas pistas biográficas: mencionan a San José como un hombre justo, vinculado a oficios manuales, y responsable de garantizar la protección y bienestar de María y Jesús. Y que lo destacan como el Custodio de la Sagrada Familia.

Desde Vatican News señalaron que, “ante el inexplicable embarazo de María, su prometida, no piensa en su propio orgullo o en su dignidad herida: piensa en salvarla de la maldad de la gente y de la lapidación a la que podía ser condenada. Como no quiere repudiarla públicamente, planea despedirla en secreto”.

“Pero pronto, en medio de esa comprensible angustia, de ese gran sufrimiento, el amor de Dios llega para consolarlo: un ángel le habla y le inspira la elección más justa, que es la de no tener miedo: “No temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Mt 1,20)“, amplía la reseña.

Este perfil forjó la construcción de San José como símbolo de responsabilidad, humildad y dedicación familiar, valores que la Iglesia promovió a lo largo de los años en sus celebraciones y que motivaron la creación de jornadas asociadas al Día del Padre y al Día del Hombre en varias regiones.

Además, la tradición sostiene que José murió acompañado por María y Jesús. Por este motivo, se le considera protector de quienes están por fallecer, porque se aspira a partir de este mundo en presencia de Jesús y su Madre.

San José, el padre de
San José, el padre de Jesús, junto a la Virgen María y el niño Jesús (crédito Opus Dei/Sitio web).

El impacto de San José en el calendario y las prácticas sociales

El impacto de esta solemnidad trascendió la liturgia y moldeó costumbres sociales en distintos países. En Italia, España y Portugal, el 19 de marzo se consolidó como el Día del Padre, una decisión que conecta directamente con la figura de San José como modelo familiar.

En contraste, Francia, Reino Unido y la mayoría de los países de América Latina adoptaron la celebración estadounidense del Día del Padre, trasladándola al tercer domingo de junio. Este desdoblamiento geográfico evidencia cómo la figura de San José fue resignificada culturalmente para adaptarse a calendarios y contextos sociales diferenciados.

La determinación de la Solemnidad de San José el 19 de marzo marcó un precedente en la relación entre liturgia cristiana y festividades populares. En territorios como Colombia, México y Honduras, la jornada derivó en el Día del Hombre, una actividad conmemorativa alineada al modelo de familia y trabajo que representa San José.

El legado del patriarca no se limitó al calendario de marzo. La Iglesia Católica incorporó el 1° de mayo como la fiesta de San José Obrero, estableciéndolo como patrono de los trabajadores y asociando la devoción religiosa con las reivindicaciones laborales. Esta decisión reafirmó el rol de San José como referente tanto espiritual como sociolaboral, en línea con el desarrollo doctrinal de la Iglesia en temas vinculados a la dignidad del trabajo.

Los escasos datos disponibles sobre el origen y trayectoria de San José proceden exclusivamente de los evangelios, que lo sitúan nacido en Belén y más tarde trasladado a Nazareth, vinculado a labores manuales posiblemente como, carpintero o albañil. La falta de registros concretos sobre fechas relevantes de su vida determinó que la selección del 19 de marzo, para su conmemoración, respondiera a consideraciones eclesiásticas y no a pruebas históricas.

La tradicional figura de San José ocupa una posición de autoridad moral, reconocida oficialmente por la Iglesia en su calendario, e implementada en diversas sociedades como fundamento para prácticas culturales orientadas a exaltar los valores familiares y laborales.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSan JoséIglesia CatólicaCatolicismo

Últimas Noticias

Llegan dos fines de semana XXL: cuándo son los feriados y qué día caen

En las próximas semanas, el país vivirá jornadas ideales para realizar una pausa y planificar actividades o viajes cortos

Llegan dos fines de semana

“La Doncella”: la trama del impactante hallazgo de una momia inca en la cumbre del volcán Llullaillaco a 6700 metros de altura

El 16 de marzo de 1999, una expedición liderada por Constanza Ceruti y Johan Reinhard encontró los cuerpos de tres niños que fueron ofrendados en un ritual incaico, cuya excepcional conservación permitió reconstruir aspectos inéditos sobre prácticas ceremoniales, alimentación y condiciones de vida a partir de estudios interdisciplinarios impulsados en Salta

“La Doncella”: la trama del

Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas afectados por la baja de obras sociales

A través de la resolución 492/2026, se creó una nueva sección en el registro de agentes de salud para mantener la continuidad en la cobertura de los trabajadores autónomos

Crean un registro para garantizar

La búsqueda de Esmeralda: la familia apuntó a un circo que dejó el lugar tras la desaparición

La nena de 2 años fue vista por última vez este miércoles por la tarde en la puerta de su casa, en la ciudad de Cosquín

La búsqueda de Esmeralda: la

Vuelven las tormentas a CABA: qué día del fin de semana largo se esperan, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las condiciones se mantendrán estables hasta el viernes, pero desde el sábado se esperan precipitaciones de variada intensidad. Además, rigen advertencias por tormentas y ráfagas en distintas regiones del país

Vuelven las tormentas a CABA:
DEPORTES
Escándalo: un jugador de Galatasaray

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

Revelaron que el Alpine de Franco Colapinto sufrió graves daños tras el choque de Esteban Ocon en el GP de China de F1

“Perder así fue una desgracia”: Marcelo y la herida abierta del 7-1 ante Alemania

Marcha atlética: claves y recomendaciones para quienes buscan una alternativa al running

TELESHOW
El sugestivo mensaje de Cazzu

El sugestivo mensaje de Cazzu en medio de la interna entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

Abel Pintos sorprendió al jurado de Es mi sueño al revelar un dato de su infancia: “No es para reírse”

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes: “La detestan”

INFOBAE AMÉRICA

Los cubanos usan carbón vegetal

Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles ante la falta de combustible

Petróleo por represión: Venezuela le pagó a Cuba 63.800 millones de dólares para instalar el terrorismo de Estado

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

Qué es y cómo opera el Bayt, el perverso sistema secreto que aún controla Irán

La UE confirmó contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto