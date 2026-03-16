Sociedad

Debate universitario en Infobae a la Tarde: paro, ley de financiamiento y la grieta actual entre estudiantes

Referentes de agrupaciones estudiantiles enfrentadas debatieron el paro docente, la vigencia de la ley de financiamiento y el riesgo de una universidad pública cada vez más excluyente, en plena semana de protestas y suspensión de clases en todo el país

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El debate universitario en Infobae reunió a referentes estudiantiles con posturas opuestas sobre el paro docente y el financiamiento universitario

Durante el streaming de Infobae en vivo, dos estudiantes protagonizaron un intenso debate sobre el modelo universitario, el salario docente y el rol del Estado, en una semana marcada por el paro y la protesta en todas las universidades públicas del país.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, ambas invitadas dejaron en claro que sus posturas no son individuales: representan líneas políticas opuestas dentro del movimiento estudiantil y universitario argentino.

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Rocío Gómez, referente de la agrupación Somos Libres (Frente Universitario Nacional de LLA), defendió la necesidad de revisar la estructura interna de las universidades y cuestionó el funcionamiento gremial y la designación de docentes. Mientras que Victoria Liascovich, estudiante de Derecho, referente de Falta Envido y ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, fue contundente y aseguró que “el problema del financiamiento universitario es una búsqueda del Gobierno nacional, porque ya hay una ley aprobada vigente que el Ejecutivo Nacional está diciendo no respetar”.

Ambas estudiantes coincidieron en que
Ambas estudiantes coincidieron en que el sistema universitario argentino es cada vez más excluyente y afecta el acceso al ascenso social (Infobae en Vivo)

Debate universitario: posiciones cruzadas y la ley de financiamiento bajo la lupa

El debate se dio en el inicio de una semana de paro en las universidades públicas, con gremios docentes y no docentes reclamando el cumplimiento de la ley que garantiza los fondos para el funcionamiento y los salarios. Liascovich insistió: “Las universidades y el modelo de educación que uno promulga como Ejecutivo nacional responde a un modelo de país. Lejos de pensar que quieren cerrar la universidad pública, buscan el desfinanciamiento y una cocción a fuego lento para que cada vez tenga menos oferta y peores salarios para los docentes”.

Gómez puso el énfasis en la estructura interna y la falta de incentivos reales para graduar estudiantes: “Argentina duplicó la cantidad de universidades nacionales en 30 años y lo hizo de manera cero planificada. El 85% del presupuesto se destina a los primeros dos años, y el 50% de los estudiantes abandona en primer año. Además, la mayoría de los docentes son de categoría simple y cobran $380.000”.

Autonomía universitaria, paritarias y la disputa por el modelo de acceso

La autonomía universitaria fue uno de los puntos más calientes del cruce. Gómez denunció: “La universidad pública argentina es una institución donde la corrupción es moneda corriente y la autonomía blinda a los que manejan la caja. Si el Gobierno realmente quiere cambiar algo, la única manera es desde adentro, no solo con desfinanciamiento”.

El futuro de la universidad
El futuro de la universidad pública divide aguas entre quienes reclaman cambios estructurales y quienes exigen el cumplimiento irrestricto de la ley y la recomposición salarial docente (REUTERS/Agustin Marcarian)

Liascovich, en tanto, defendió la protesta docente: “Las medidas de fuerza son porque el gobierno no está respetando una ley aprobada y no hay recomposición salarial. El nuevo proyecto oficial solo promete aumentos de 4,1% en tres meses, pero no se recupera lo perdido”.

Ambas coincidieron en que el sistema actual es cada vez más elitista y excluyente para los sectores bajos. Gómez planteó la opción de exámenes de ingreso más rigurosos, mientras que Liascovich advirtió: “Un ingreso más estricto haría que la universidad sea aún más elitista. Ya hoy, solo el 13% del decil más bajo ingresa y el 6% se recibe”.

El futuro de la universidad pública: incentivos, equidad y el rol del Estado

El cierre del debate mostró dos caminos para enfrentar la crisis universitaria: desde el reclamo al Estado para cumplir la ley y recomponer salarios, hasta la necesidad de transformar la estructura interna y revisar los incentivos de acceso. “Hoy la universidad pública no garantiza el ascenso social prometido. El sistema más elitista que el que existe hoy no puede haber”, sentenció Gómez. Liascovich concluyó: “La educación pública es un derecho. Si ponemos barreras de acceso, solo profundizamos la exclusión”.

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