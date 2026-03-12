Inundaciones en Tucumán: sigue el mal tiempo y el Ministerio de Capital Humano envía asistencia a las zonas afectadas

Así quedaron algunos vecinos en Tucumán tras las fuertes lluvias

El fuerte temporal que afecta a Tucumán desde comienzos de la semana mantiene en alerta a varias localidades del sur de la provincia, donde continúan las inundaciones, los evacuados y los operativos de asistencia. Mientras el Servicio Meteorológico pronosticó que las lluvias persistirán al menos durante hoy y mañana en la zona de La Madrid, el Gobierno nacional confirmó el envío de ayuda para las familias damnificadas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la inestabilidad seguirá presente en gran parte del territorio tucumano y podrían registrarse nuevas tormentas de intensidad variable. La advertencia se centra especialmente en el sur de la provincia, donde en los últimos días se produjeron precipitaciones intensas que provocaron anegamientos generalizados, crecida de ríos y daños en viviendas.

La localidad de La Madrid se convirtió en uno de los puntos más afectados por el temporal. Allí, las lluvias persistentes provocaron el desborde de cursos de agua y dejaron amplios sectores bajo el agua. En algunos barrios, el nivel de las inundaciones obligó a los vecinos a abandonar sus casas de manera preventiva.

La situación derivó en escenas dramáticas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando numerosas familias decidieron autoevacuarse ante el avance del agua. Algunos vecinos se trasladaron hacia zonas más altas o se instalaron al costado de rutas y caminos, donde permanecieron durante horas a la espera de que el nivel del agua descendiera.

El fenómeno está asociado a la crecida de dos ríos que atraviesan el área y que aumentaron su caudal como consecuencia de las lluvias acumuladas. La combinación de precipitaciones intensas en un corto período de tiempo y el incremento del nivel de los ríos generó un escenario complejo para las localidades del sur tucumano.

Imágenes difundidas desde la zona afectada muestran viviendas con agua en su interior, calles convertidas en verdaderos canales y familias intentando rescatar muebles y pertenencias. En varios casos, el ingreso del agua a las casas provocó pérdidas materiales importantes.

El temporal tuvo una intensidad poco habitual. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, en algunos sectores de Tucumán cayó en un solo día una cantidad de lluvia equivalente a la que suele registrarse durante todo un mes. Esa acumulación extraordinaria de precipitaciones superó la capacidad de drenaje en barrios y zonas urbanas, lo que agravó los anegamientos.

Los barrios más vulnerables resultaron particularmente afectados por la situación. En esas zonas, muchas viviendas se encuentran en áreas bajas o cercanas a cauces de agua, lo que incrementa el riesgo frente a lluvias intensas. En algunos casos, el agua ingresó rápidamente en las casas, obligando a los habitantes a salir con lo puesto.

Las autoridades provinciales desplegaron operativos de asistencia para atender a las familias afectadas. Equipos de Defensa Civil, fuerzas de seguridad y personal municipal trabajan en tareas de monitoreo de los ríos, asistencia a evacuados y distribución de ayuda.

En paralelo, el gobierno de Tucumán mantuvo contacto con la administración nacional para coordinar el envío de recursos destinados a los damnificados por el temporal.

Como resultado de ese pedido, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, decidió enviar asistencia a la provincia para reforzar la ayuda a las familias que sufrieron las consecuencias de las inundaciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la cartera nacional enviará cinco camiones con materiales destinados a asistir a las personas afectadas por el temporal en Tucumán.

Según explicaron desde el Gobierno, los insumos que serán trasladados a la provincia provienen de mercadería que se encuentra bajo custodia de la Aduana.

Se trata de rezagos y materiales decomisados que forman parte de los programas de distribución que el organismo aduanero realiza periódicamente con las provincias. Este tipo de bienes suelen destinarse a programas sociales, asistencia en emergencias o distribución a comunidades afectadas por catástrofes.

“El gobernador solicitó el envío de asistencia y ya se acordó que se anticipará las cuotas de envíos de materiales para asistir a los damnificados”, señalaron a Infobae fuentes oficiales al referirse al operativo de ayuda.

La decisión de anticipar esos envíos busca acelerar la llegada de recursos a las zonas afectadas mientras continúan las tareas de emergencia en la provincia.

Los camiones con asistencia serán enviados hacia Tucumán en las próximas horas y se espera que los materiales sean distribuidos entre las localidades que registraron mayores daños por el temporal.

El objetivo es reforzar la ayuda a las familias que sufrieron inundaciones en sus viviendas y que enfrentan pérdidas materiales a causa de las lluvias.

Mientras tanto, las autoridades provinciales siguen monitoreando la evolución de la situación climática, ya que el pronóstico anticipa que el mal tiempo continuará durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico advirtió que las condiciones de inestabilidad persistirán en la región y que podrían registrarse nuevas precipitaciones, lo que mantiene la preocupación en las localidades donde el agua todavía no terminó de bajar.

En ese contexto, los organismos de emergencia mantienen activos los operativos de vigilancia sobre los ríos y los sistemas de drenaje para prevenir nuevos desbordes.

También se continúa con la asistencia a las familias que debieron abandonar sus casas o que permanecen en zonas donde el nivel del agua aún es elevado.

El escenario sigue siendo dinámico y depende en gran medida de la evolución del clima en las próximas horas. En las zonas más afectadas, el temor de los vecinos es que nuevas lluvias vuelvan a agravar la situación.

Por eso, mientras se espera que el nivel del agua descienda y se evalúan los daños provocados por el temporal, los operativos de asistencia continúan desplegados en distintos puntos de la provincia.

La llegada de ayuda desde el Gobierno nacional busca aportar recursos adicionales para enfrentar las consecuencias de uno de los temporales más intensos que afectó recientemente al sur tucumano