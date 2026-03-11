Prohibieron el uso de teléfonos celulares en las aulas de todos los niveles educativos de Santa Fe

Las escuelas incorporaron las pautas en los acuerdos de convivencia, definiendo responsabilidades y canales de comunicación con las familias

La provincia de Santa Fe anunció este miércoles una prohibición total del uso recreativo de teléfonos celulares en las aulas de todos los niveles educativos. La nueva normativa que propuso el Ministerio de Educación tendrá alguna flexibilidad para el secundario y será absoluta para el primario.

La medida, enmarcada dentro del Programa de Educación Digital, impone límites estrictos a la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar, con la intención de fortalecer los entornos de aprendizaje y priorizar la atención en clase y el bienestar de los estudiantes.

El documento oficial establece que el uso recreativo de celulares y demás dispositivos digitales personales queda prohibido dentro del aula sin distinción de niveles. Desde la cartera educativa argumentaron que el objetivo principal consiste en reducir distracciones, evitar riesgos digitales como el ciberacoso y fomentar una alfabetización digital responsable entre niñas, niños y adolescentes. En tanto, responde a estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos negativos del uso intensivo de dispositivos digitales en edades tempranas, como la dispersión de la atención, dificultades para concentrarse y problemáticas vinculadas a riesgos como el grooming.

En el nivel inicial y primario, el empleo de celulares personales no estará permitido dentro de las instituciones educativas durante todo el horario escolar, tanto en clases como en recreos. Las familias tendrán la facultad de decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos, aunque no podrán utilizarlos durante la jornada. Según detalló el Gobierno de Santa Fe, esta restricción no impide el trabajo pedagógico con tecnología cuando sea necesario utilizar herramientas digitales como parte de la enseñanza.

El Ministerio de Educación de Santa Fe estableció reglas claras para el uso de celulares dentro de las instituciones educativas, abarcando todos los niveles

La regulación es más específica en el nivel secundario. Allí, los celulares podrán utilizarse únicamente cuando formen parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo, dentro de un proyecto institucional. En el resto de las situaciones, cada escuela tendrá la obligación de definir normas claras para el guardado de los dispositivos y puede optar por promover recreos libres de pantallas.

De acuerdo con lo planteado en el comunicado oficial, las pautas deberán incorporarse a los acuerdos de convivencia institucionales, que establecen reglas sobre el uso, el guardado, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo durante la presentación del programa que aplicar esta medida respecto a los celulares “significa ser transformadores”, y agregó: “El fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital, llevando adelante políticas de fondo que nos van a trascender”.

El ministro de Educación, José Goity, definió la restricción como un desafío para el sistema educativo, al considerar que “las escuelas están atravesadas por esta problemática”, y en ese contexto “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”. Goity remarcó que la iniciativa fue discutida previamente con los supervisores de los niveles involucrados para consensuar protocolos de prohibición en primaria y de regulación en secundaria.

Las nuevas reglas contemplan excepciones para casos de salud o accesibilidad, garantizando la inclusión de todos los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa incluye excepciones en situaciones específicas, como estudiantes que necesitan utilizar dispositivos para el monitoreo de su salud o para garantizar condiciones de accesibilidad vinculadas a determinadas discapacidades. Según comunicó el Ministerio, estas excepciones estarán debidamente contempladas en los reglamentos institucionales.

El Ministerio de Educación propone a las familias participar en instancias de diálogo con las escuelas y firmar una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

Ante incumplimientos, se estipula que las intervenciones sigan el principio de gradualidad previsto en el régimen de convivencia escolar, priorizando espacios de reflexión y reparación antes que la aplicación de medidas punitivas.